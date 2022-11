Meghan Markle sorprende al revelar lo que nadie sabe sobre sus hijos

La duquesa de Sussex Meghan Markle, habló sobre su faceta como mamá de sus hijos Archie y Lilibet Diana.

En un nuevo episodio de su podcast Archetypes, Meghan Markle dio detalles sobre su papel como madre y reveló lo que nadie sabe sobre su familia. Además, tuvo como invitada especial a Sophie Trudeau, esposa del primer ministro canadiense Justin Trudeau a quien conoció cuando vivía en Toronto grabando Suits y con quien platicó sobre la maternidad y sobre la presión que reciben de la opinión pública sobre las altas expectativas impuestas.

“Ella sabe perfectamente lo que supone ser una madre y una pareja. Y específicamente ser una madre y una compañera en el ojo público. Y también sabe muy bien lo demoledora que puede ser la culpa derivada de las grandes expectativas. Esa culpa que sentimos las madres y las mujeres que, en general nos imponemos nosotras mismas”, dijo antes de presentar a la invitada.

Meghan habló como pocas veces de sus hijos, y reveló algunos detalles sobre sus vidas, ya que desde que nacieron los ha mantenido alejados del ojo público. Además, dio un vistazo de cómo es su vida familiar desde que vive en Estados Unidos. “Lili acaba de empezar a caminar. Tiene un año y un par de meses, y Archie tiene poco más de tres años, así que estoy en pleno momento. Los primeros años”.

“El correr en las mañanas, estoy segura de que solamente se va a hacer más caótico cuando crezcan. Pero, para mí, es tener los monitores, siempre despertando con Lili, bajándola y media hora después, Archie se despierta”, narró la duquesa sobre cómo son sus días en casa.

“Comienzo haciendo su lunch antes de que se levante, mientras la tengo a ella y le doy un poco de comer. Mi esposo me ayuda a bajarlo. Y hago el desayuno para los tres. Es muy importante para mí y amo hacerlo. Para mí, simplemente se siente como la mejor forma de comenzar la mañana. Y después es como, alimentar a los tres perros, porque acabamos de tener otro perro y luego llevar a Archie a la escuela. Se siente como un torbellino”, agregó Meghan Markle, quien destacó la ayuda de su esposo, el príncipe Harry en su rol familiar.

Te puede interesar: MEGHAN MARKLE COBRARÁ ESTA CUANTIOSA CANTIDAD POR CENAR CON ELLA

Además, la actriz Pamela Adlon, también estuvo como invitada en la grabación del podcast y cuestionó a Meghan sobre el apoyo de Harry en las tareas, a lo que Markle respondió, “Oh, mi marido, oh, él es genial. O sea hacer esto como madre soltera, mis respetos”.

Por otro lado, mientras grababan el podcast, la duquesa recibió la llamada de su madre, Doria Ragland, lo que sirvió para que compartiera un poco de su relación. “Con este episodio en mente, me puse a pensar en todas las formas en que mi mamá me apoyó, cómo me cuidaba y a la casa y a ella misma y cómo balanceaba tanto. La cantidad con la que las mujeres cargan, con la que navegan, es inmensa y muchas veces es la labor no pagada menos apreciada. No hay un sindicato, no hay hora de comida. No hay nada de eso. En la casa, las mujeres solo trabajan muy, muy duro. Mucho de ese trabajo surge de la necesidad, pero mucho también surge de las expectativas”.