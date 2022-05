El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle viajarán al Reino Unido para asistir a las celebraciones por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, sin embargo, no fueron invitados al balcón del Palacio de Buckingham donde estarán los miembros de la familia real.

Por Diana Laura Sánchez

Meghan Markle y Harry no formarán parte de la foto familiar más esperada en el balcón del Palacio de Buckingham debido a que al igual que el príncipe Andrés- hijo de la monarca británica- no fueron invitados a unirse en el balcón con los demás miembros de la realeza, quienes harán su aparición durante el desfile “Trooping the Colour”, que dará inicio a la celebración la mañana del jueves 2 de junio.

La decisión de Isabel II respecto a los Sussex

Esto debido a que en el famoso balcón solo estarán presentes los miembros de la realeza que desempeñan funciones oficiales, así lo informó un portavoz.

“Luego de una cuidadosa consideración, la reina ha decidido que la tradicional aparición en el balcón de ‘Trooping the Colour’ de este año el jueves 2 de junio se limitará a Su Majestad y a los miembros de la familia real que actualmente están desempeñando funciones públicas oficiales en nombre de la reina”, se lee en el comunicado que emitió el palacio dando respuesta a las interrogantes que quedaban sobre las celebraciones del Jubileo.

Los Sussex fuera del balcón en el Jubileo de Platino

Y como desde el 2020, Meghan y Harry renunciaron a sus deberes reales, no podrán salir al balcón junto a los demás integrantes de su familia, al igual que el príncipe Andrés, quien fue despojado de sus funciones y de su titulo de alteza real tras la demanda que enfrentó en Estados Unidos por abuso sexual.

Esta aparición es uno de los momentos más importantes en el que la familia real saludará a sus seguidores afuera de su residencia y observan el vuelo de la Real Fuerza Aérea tras la revisión militar tradicional conocida como “Trooping the Colour”.

Isabel II conocerá a su bisnieta

Será el próximo mes cuando los Sussex viajarán junto a sus hijos Archie- quien ayer cumplió 3 años de edad y la pequeña Lilibet-Diana, quien aún no ha sido presentada con su bisabuela y las celebraciones del Jubileo de Platino serán la oportunidad para que Isabel II pueda conocerla.

“El príncipe Harry y Megan, el duque y la duquesa de Sussex, están emocionados y se sienten honrados de asistir a las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina, este junio, con sus hijos”, dijo un portavoz de la pareja a la prensa.

Mientras que la reina estará acompañada de sus tres hijos, Carlos, Eduardo y Ana, al igual que su nieto William, su esposa Kate Middleton junto con sus hijos y más familiares.

