Claro que sabemos que es el hijo menor del príncipe Carlos y la princesa Diana, que está casado con Meghan Markle y que tiene un hijo llamado Archie…

Ahora te retamos a demostrar qué tanto más sabes del príncipe Harry con este test.

¿Cómo te fue en el test?

Un poco más sobre el príncipe Harry

Además de lo que pudiste aprender extra sobre el duque de Sussex sabemos que es todo un bromista, algo que heredó de su padre, el príncipe Carlos.

Y algo que le ha cambiado la vida es, sin duda, su paternidad.

El príncipe Harry está disfrutando de su nueva vida en Los Ángeles con Meghan Markle y su pequeño Archie. El matrimonio se mudó el pasado mes de marzo a Estados Unidos tras haber vivido unos meses en Vancouver, Canadá.

Así, el hijo de Carlos de Inglaterra ha afrontando una nueva etapa en su vida después de haber abandonado sus funciones como ‘senior royal’ de la familia real británica.

El pasado abril, durante el confinamiento por la pandemia, Harry se refirió sobre su nuevo papel de papá.

“Hay una gran cantidad de cosas positivas que están sucediendo al mismo tiempo y tener tiempo para la familia, mucho tiempo para la familia, me hace pensar a veces si no me siento culpable por pasar tanto tiempo con ellos”, dijo.

“Tienes que celebrar todos estos momentos en los que estés tirado en el suelo rodando y gritando. Inevitablemente, media hora después, o al día siguiente, habrá algo con lo que tengas que lidiar y no habrá forma de que puedas escapar de eso”, reflexionó con una invitación a disfrutar y vivir el momento. Algo muy atinado en estos tiempos.

¿Qué opinas? ¿Qué tanto sabes del príncipe Harry?

Por: Marjorie Daphnis con información de Europa Press