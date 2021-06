«No ven ningún sentido en hablar con Harry», dicen el príncipe William y Kate

O eso es lo que dijeron a sus amigos más cercanos y esto fue lo que ellos dijeron a la prensa británica. Lo cual es un poco irónico, puesto que esta opinión nace de su interés por no seguir alimentando la discusión en torno a la Familia Real y lo que ésta piensa con respecto a los duques de Sussex. Cuidado, William y Kate. Al parecer todos siguen —o seguimos— bastante interesados en avivar esta conversación.

Sabemos perfectamente que la tensión entre los hermanos no ha menguado. Que no hubo un feliz reencuentro tras el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. Igualmente, las cosas no pintan muy bien para el homenaje de la princesa Diana. Y muy seguramente no existirá ningún acercamiento; por lo menos en el corto y público plazo.

De acuerdo con el autor especializado en la realeza, Robert Lacey —quien también trabaja como consultor histórico de The Crown para Netflix— autor del libro Battle of the Brothers, reveló recientemente que el príncipe William y Kate Middleton temen que se filtre cualquier conversación con Harry.

Sí. Así como lo leíste. No se han acercado, no se acercan y al parecer no se acercarán al hermano menor, con tal de no avivar las discusiones y cualquier filtración de dicha charla.

Siguiendo la investigación de The Sun, los duques de Cambridge le compartieron «a sus amigos que no veían ningún sentido en hablar con Harry, ya que cualquier discusión sobre el contenido iría directamente a Meghan para ser filtrada a través de Oprah [Winfrey] o algún otro tentáculo de la red de Sussex».

Tentáculo… ¿Será que William y Kate ven a Meghan y Harry como un hábil molusco? ¿Como un monstruo? ¿Estas palabras serán de los duques de Cambridge o de sus amigos? Si esta fue información compartida con gente de confianza, ¿Will y Kate deberían cambiar de amistades?

Por qué el miedo o la precaución

Finalmente, todo esto se debe a que William quedó tambaleante tras la última vez que intentó hablar con su hermano. En aquel entonces se filtraron detalles de su llamada privada y alega que tergiversó la verdad.

Por ello, ahora se siente incómodo hablando con Harry, puesto que se pone en riesgo de que vuelva a suceder lo mismo.

Ahora sólo resta por aclarar si es el mismo duque de Sussex el que puede estar cambiando o compartiendo la información por sí mismo, o hay alguien que está lucrando con datos clave en sus breves pero ásperos intentos de comunicación.