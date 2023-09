Montblanc lanza su nueva campaña con un evento en Nueva York

Montblanc celebró un evento para presentar el último episodio de « The Library Spirit Episodes from Around the World», una campaña global que hace hincapié en el poder motivador de las bibliotecas de todo el mundo y su rol como fuente de conocimiento, inspiración y descubrimiento. Las bibliotecas no solo albergan innumerables relatos, sino que también son una ventana abierta para asomarse al alma de una cultura o de una ciudad. En la última parada de la campaña, Montblanc explora el extraordinario espíritu de la biblioteca de Nueva York, que refleja su personalidad y estilo.

Cortesía

Los invitados, como Adrien Brody, Chloë Sevigny, Peggy Gou, Penn Badgley o Stella Maxwell, acompañaron al primer ejecutivo de Montblanc, Nicolas Baretzki, y al director artístico de Montblanc, Marco Tomasetta, en los Stephan Weiss Studios, un loft moderno que también fue uno de los escenarios de esta nueva campaña.

Para captar el espíritu de Nueva York con su estilo distintivo, que combina diseño clásico y moderno, el espacio se transformó en una experiencia dedicada al espíritu de la biblioteca de Montblanc con una alfombra roja inspirada en los libros y elementos visuales de la nueva campaña presentes en distintos rincones literarios por todo el local. El artista neoyorquino de grafitis, Ian Sullivan, plasmó la energía creativa de la ciudad en varias obras por todo el espacio con su inconfundible estilo, que mezcla técnicas tradicionales con la esencia pura del grafiti. También ofreció a los invitados personalizaciones de los artículos de papelería durante el evento.

Cortesía

Después de los cócteles y los canapés, la fiesta continuó con las actuaciones en directo de la DJ de fama internacional Peggy Gou y el DJ MAKTOOP como telonero y fin de fiesta.