8 por el 8M: Ocho mujeres mexicanas que tienes que conocer

En todas las ramas, deportes, artes y ciencias, las mujeres mexicanas brillan con sus aportaciones icónicas y sus visiones únicas sobre el mundo. Estas son ocho que no puedes dejar de conocer.

Patricia Conde

“Patricia es una mujer apasionada que ha dedicado su vida a la difusión internacional del arte y la fotografía mexicana,” escribe Samuel Reyes para nuestra edición impresa de marzo. Ahora, Patricia Conde es quizás la galerista más importante de México porque, en sus palabras, “todos los buenos están con ella.” A lo largo de su trayectoria, la galería que lleva su nombre ha ido acompañada de otras grandes mujeres como Cristina Kahlo, Patricia Lagarde y Graciela Iturbide. El espacio que abrió en Polanco en 2009 ha crecido junto con la vida cultural de la Ciudad de México, conviertiéndose en un referente obligado para apasionados de la fotografía.

Cristina Rivera Garza

Cristina Rivera Garza, se destaca como una escritora con una profundad sensibilidad social y una sólida base académica COLMEX

Con una de sus obras más íntimas, Rivera Garza se convirtió en la octava persona mexicana en ganar un Pulitzer, premio por el que fue galardonada en mayo del 2024. En El invencible verano de Liliana la autora retrata una realidad a la que no somos ajenas: la búsqueda de justicia por violencia de género. Cuando recibió el premio, Cristina confesó que por años no pudo hablar del tema pero que los movimientos feministas de esta década le permitieron volver a Lililana y buscar justicia tras su muerte. En el libro dos relatos se entremezclan: uno, el de la búsqueda de justicia, el otro los últimos textos que Liliana pudo plasmar en sus diarios. Esta obra, además de ser sensible, pone en el reflector uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos en México: la violencia feminicida.

Podría interesarte: Un feminicidio y 34 años de impunidad: la dolorosa historia detrás del Pulitzer de Cristina Rivera Garza

Julieta Fierro

Fotografia: Alejandro Medina Guzman/Secretaria De Cultura Cdmx

De lentes redondos, cabello blanco y una sonrisa (casi) siempre en la cara, Julieta Fierro es una de las mujeres mexicanas que abrieron camino a aquellas que querían hacer ciencia. Desde los 80, es uno de los personajes más queridos de la divulgación científica en México y ha publicado al menos 40 libros sobre el tema. Aunque sus intereses no se quedan ahí; desde el inicio de su carrera, ha creado un lugar para las mujeres en un mundo que, en los 70, “sólo le pertenecía a los hombres”. Abriendo camino primero para ella misma y luego para las demás, sigue sosteniendo que “necesitamos las condiciones para que las mujeres puedan ser científicas”.

Ángeles Cruz

TANIA VICTORIA / SECRETARIA DE C

Después de estudiar actuación en la Escuela de Arte Teatral, Ángeles Cruz incursionó como guionista y directora. Como mujer ñus savi, originaria de la Mixteca Oaxaqueña, los roles que le solían ofrecer eran siempre muy parecidos y carecían –en muchos casos– de la profundidad que ella deseaba. Inconforme con las historias que le llegaban para interpretar, ella decidió crear las suyas. “El cine es ese lugar donde puedo hablar de aquello que incomoda”, explica en su sitio web. En sus trabajos como cineasta, Cruz regresa a su comunidad para hablar de sus tiricias, de sus preocupaciones y de sus ambiciones, contando historias tan particulares que son universales.

Alexa Moreno

Volando por los aires, Alexa Moreno ha robado los corazones de México y el mundo con sus hazañas acrobáticas. Moreno es la primera gimnasta mexicana reconocida a nivel mundial en la prueba de salto de caballo. Se llevó la medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia de 2023, compartiendo el podio con Simone Biles. Moreno ha llegado a tres Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024 y se ha destacado por su resiliencia. “Las fallas son fáciles de ver. Hay que saber aplaudir nuestros propios triunfos”, mencionó sobre su desempeño en los últimos Juegos Olímpicos.

Brenda Navarro

Creative Commons

Entre el activismo y la literatura, Brenda Navarro es experta en imaginar otros mundos posibles. A través de sus libros, guiones, talleres y redes, ha buscado que se ensanchen las puertas por las cuales las mujeres entran al mundo de la literatura. Así como Rivera Garza, Navarro aborda temas sensibles desde una delicadeza incomparable. En Casas Vacías, relata lo que pasa cuando un niño desaparece de su familia para ser criado en otra. Su historia habla de la maternidad desde un lado oscuro y doloroso que se aleja de los lugares comunes. Además de su trabajo como escritora, Brenda ha sido gestora de espacios como #EnjambreLiterario, que busca promover la literatura creada para mujeres. “Tenemos que usar el mundo digital para difundir, no sólo literatura sino producción de conocimiento hecho por mujeres y ahí es donde creemos que las redes de mujeres son trascendentales.”

Katya Echazarreta

Cuando Katya miró por esa ventanilla, su vida cambió para siempre. En 2022, la astronauta mexicana se volvió una sensación por la foto que subió de su reacción al ver la Tierra desde el espacio. Este viaje fuera de nuestro planeta la convirtió en la mujer más joven del mundo en romper la atmósfera terrestre. Desde entonces, no ha parado. Es ingeniera y divulgadora pero uno de sus proyectos marcará un antes y después en la historia del país: la primer misión latinoamericana al espacio. “Quiero ayudar a los jóvenes de América Latina que sueñan con llegar al Espacio”.

Frida Escobedo

Wikimedia Commons

Desde sus propuestas en la cosmopolita Ciudad de México, Frida Escobedo ha innovado en el mundo de la arquitectura. Su relación con el arte también ha sido innegable, algunos de sus primeros proyectos incluyen la ampliación del La Tallera, un museo y taller en Cuernavaca y la creación del Pabellón en el Museo Experimental El Eco. Sin embargo, ahora vive uno de sus proyectos más grandes hasta la fecha: una ala del Museo Metropolitano de Nueva York. Esta oportunidad nació de un concurso en el cual se enfrentó a firmas de arquitectos, siendo la única participante individual. Y aún así ganó. “Las personas no tienen el mismo nivel de confianza en una mujer joven que el que tienen en un hombre más grande. Pero yo les demostraré que se equivocan.”