Así era el armario de los García Márquez

Caras entró a la casa del escritor Gabriel García Márquez, al sur de la ciudad de México y entrevistó a su nieta, Emilia García Elizondo, quien nos platica del evento “El armario de los García Márquez”, que consiste en poner a la venta piezas del armario de Gabo y Mercedes, para una noble causa.

Por María del Mar Barrientos

“Era la persona más chistosa que he conocido”, nos dice Emilia García Elizondo, sobre su abuelo Gabo. Esta y otras anécdotas nos contó la nieta del escritor desde su casa en el sur de la Ciudad de México, en el marco de la apertura de la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez, que tiene el objetivo de continuar con el legado del colombiano y cuyo primer evento, se llama “El armario de los García Márquez”, en el que a partir del 20 de octubre, recibirán a las personas que estén interesadas en comprar las piezas de Gabo y Mercedes. El 100 por ciento de estas ventas se irá a la fundación FISANIM, dirigida por Ofelia Medina, que se encarga de apoyar a la niñez de las comunidades indígenas de México.

“Está como si no hubiera pasado el tiempo y ellos siguieran viviendo aquí”, nos cuenta Ofelia Medina, sobre la casa de los García Márquez. La conocida actriz y directora de la fundación FISANIM, ha sido amiga de la familia desde hace muchísimos años, y esa fue la primera impresión que tuvo cuando entró a la casa, el día de la venta del armario de García Márquez.

Sacos, zapatos, corbatas, pañuelos, maletas, son algunas de las piezas que sacaron del armario de Gabo. De Mercedes, llamaron la atención de los presentes, los espectaculares huipiles, que había a la venta. Eso aunado a sus múltiples abrigos, sacos y vestidos. Todos expuestos, en busca de su siguiente dueño. Todos menos una prenda, el vestido verde militar con bordados negros, que Mercedes usó para la ceremonia en la que su esposo ganó El Premio Nobel de la Literatura en 1982.

Dentro de su casa, llama la atención el famoso estudio del escritor, con alfombra blanca, llena de libros, como era de esperarse, y múltiples marcos con fotografías, de las cuales, una llama la atención, una que está en blanco y negro, sonriendo con su familia, porque como dice Emilia, para él lo importante era que su familia estuviera bien, todo lo demás “le valía madres”.

Emilia, ¿qué recuerdos tienes de esta casa cuando eras niña?

Desde que tengo memoria vengo a esta casa y tengo muchos recuerdos. Entraba por la puerta y Mercedes estaba lista con la comida en la cocina. Mateo mi hermano que es más grande, y yo, corríamos a saludar a Gabo y se volteaba nos veía y nos decía “perros, burros, infecciosos”. Nos platicaba cinco minutos y se regresaba a escribir. Mateo mucho se quedaba con él en el estudio porque ahora él es escritor y yo me regresaba a la cocina con Mercedes. Ese es uno de los recuerdos que tengo de esta casa en mi niñez, y luego viví mucho tiempo con ellos en la peor edad, en la adolescencia. Le pedía a Gabo que me llevara a fiestas pero me decía que no me podía llevar y siempre que le preguntaba que qué íbamos a hacer en la noche, su respuesta era la misma: “Vámonos a bailar”.

Te refieres a tu abuelo siempre como Gabo…

Sí. Gabo nunca quiso que se le dijera abuelo. Todos los nietos le decíamos Gabo y mi papá también le decía así.

Nos encontramos en su casa, para el proyecto “El armario de los García Márquez”, ¿cómo surge este proyecto?

Cuando murió mi abuela el año pasado, tuvimos que decidir qué iba a pasar con todo y cuando entramos al closet, vimos que estaba completamente lleno, entonces no supimos qué hacer, si todo eso lo íbamos a donar o qué podíamos hacer. Creímos que lo mejor era hacer una venta y propuse este proyecto. Me embarqué con todo mundo dijo que si, y me embarqué con Regina Hernández, quien me ayudó a seleccionar las piezas y ver qué estaba en buen estado, la curaduría y poner los precios.

Las ventas de las piezas se irán a la fundación FISANIM, ¿por qué hacer este proyecto con esta causa?

Mi familia y yo creemos que la niñez es lo más importante. Y fue muy fácil decidir esto porque Ofelia, directora de la fundación FISANIM es muy cercana a la familia, desde hace mucho tiempo.

De las piezas del clóset de tus abuelos, ¿hay alguna que tenga un significado especial para ti?

Si. El vestido de mi abuela que usó mi abuela en el Premio Nobel de la Literatura es de las piezas más importantes. Los sacos de Mercedes también porque era lo que se ponía todos los días para bajar a comer. De mi abuelo los monos, que se ponía siempre para trabajar y estar en la casa. Eso era “muy Gabo”, algunos se los mandaba a hacer. Con las corbatas también lo veíamos siempre. Creo que el clóset es algo muy revelador de la persona, es muy íntimo y es un lugar súper privado, mi abuela nunca nos daba acceso rápido a él. Ver los cortes de vestido de Mercedes, las diferentes tallas a lo largo de su vida, fue reconocerla una y otra vez.

Veo una gran colección de huipiles..

Mi abuela era fan de los huipiles y eso que estás viendo expuesto, es probablemente una séptima parte de los que había en su clóset.

¿Qué recuerdos tienes de tus abuelos?

A Gabo lo recuerdo como una de las personas más chistosas en el mundo. Se inventaba todo y es padrísimo porque nunca sabías si lo estaba diciendo enserio o si no. Y además siempre fue muy cariñoso. Gabo siempre fue muy pendiente y muy presente con su familia. Mercedes era una persona súper dura, muy estricta y muy amorosa. El cuidado que le tenía a la gente de su alrededor, era impresionante y como se ocupó de Gabo es algo que muy poca gente le ponía atención. Pero sin Mercedes no hubiera habido Gabo ni ninguno de nosotros. Todos estamos educados de cierta manera por Mercedes. Nos decía como verter, peinar, maquillar y comportarnos y todo lo hacia con un humor tan grande que era muy bien recibido.

¿Tenías dimensión de quien era tu abuelo cuando estabas chica?

Muy joven si me enteré pero no dimensioné. Dimensionar quien era Gabo, fue hasta el día que murió.

SOBRE OFELIA MEDINA Y LA FUNDACIÓN FISANIM

Ofelia, platícanos sobre la fundación FISANIM..

El Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena de México, se fundó en 1990, por el pintor Francisco Toledo y yo. Es un fideicomiso privado que se dedica a hacer proyectos y programas para mejorar la salud de la niñez indígena. Que el problema es la desnutrición y en este momento la emergencia alimentaria. Trabajamos en Chiapas de manera permanente desde el año 94 y en la montaña de Guerrero.

¿Qué relación tienes con la familia García Márquez?

Fui muy amiga de ellos. Tengo ese privilegio desde hace muchos años, conozco a sus hijos y a Pía Elizondo, que es la mamá de Emilia.

¿Qué sentiste cuando volviste a entrar a esta casa?

Recuerdo conversaciones inteligentes, profundas, amorosas, y mucho cine. Ellos amaban el cine. Tengo muchos recuerdos maravillosos y todo está tal como si estuvieran ellos todavía aquí. Tengo esa sensación.

(para agendar citas para asistir a la venta hay que seguir la cuenta de Instagram @casagabrielgarciamarquez , y enviar un correo).