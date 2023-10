CARAS Recomienda: Las cosas que nos dijeron, y otras que sí, pero no son ciertas de L’Amargeitor

Las cosas que nos dijeron, y otras que sí, pero no son ciertas es un libro de Valeria Stoopen Barois, mejor conocida como L’Amargeitor. El libro es una recopilación de reflexiones y anécdotas personales de la autora o gente cercana a ella, en las que aborda temas como la maternidad, las pérdidas, el trabajo, la vida en pareja, las amistades y las relaciones en general.

L’Amargeitor escribe con un estilo directo y honesto, que combina humor con reflexión. Sus anécdotas personales hacen fácil que uno se pueda identificar y aprender de ellas. El libro es una invitación a cuestionar los estereotipos y las expectativas sociales, y a vivir la vida de forma más auténtica.

¿Qué te inspiró a escribir este libro?”

La verdad es que la pandemia fue la principal fuente de inspiración. No podría decir que hubo un momento específico en mi vida que lo motivó. Este proyecto ha estado rondando en mi mente durante mucho tiempo, y finalmente, durante la pandemia, encontré la oportunidad perfecta para darle vida. Me encontraba en casa, atrapada junto con otras tres personas, con todos mis proyectos cancelados debido a la situación global. Además, mi papá estaba pasando por problemas de salud bastante graves. Me sentía inquieta y necesitaba un proyecto, algo en lo que ocupar mi tiempo y energía.

Siempre había tenido en mente la idea de escribir un libro, aunque en realidad, no sé si era mi idea o simplemente algo que otros me habían sugerido en repetidas ocasiones. Siempre me preguntaba: "¿Qué sigue después de escribir columnas? ¿Qué viene después?” Y la respuesta siempre era “un libro”. El problema era que nunca parecía tener el tiempo necesario para abordar un proyecto tan grande y demandante como escribir un libro. Sin embargo, la pandemia cambió todo eso y me dije a mí misma: “Si alguna vez voy a escribir un libro, este es el momento”.

¿Para quien recomiendas este libro?

Tengo 51 años, por lo que escribo desde mi propia perspectiva y para aquellos que se identifican conmigo. No es que tenga la intención específica de dirigirme a un público, sino que simplemente son las personas que me leen y se sienten identificadas con mi experiencia, y que generalmente están en mi misma franja de edad.

¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste al escribir el libro?

Escribir el libro fue el mayor reto. No es lo mismo escribir una columna cada 15 días, que te la echas a hacer en máximo una hora o dos, a escribir todos los días. Es un compromiso que te obliga a aceptarte, porque ya lo empezaste y tienes que seguir, incluso cuando no quieres, en medio de una pandemia. Además, hay un papá muy enfermo.

¿Qué fue lo que más disfrutaste?

Buscar ejemplos para ilustrar las ideas y lo que quería decir, desde platicar con amigos, con los hijos ,echarte un clavado en tu historia. Tiene una parte del autodescubrimiento, quien eres, desde tu trabajo, desde tu vida personal, además de todos los momentos felices que tienes la oportunidad de repasar.

¿Cuál es el mensaje que quisieras que se llevarán los lectores de tu libro?

Que se vale cuestionarse, desobedecer y no hacer lo que todo el mundo te dijo que tenías que hacer. Puedes disentir y puedes encontrar una manera que te funcione a ti. El hecho de que todo el mundo diga que tienes que hacer algo no significa que realmente debas hacerlo.

¿Por qué recomendamos Las Cosas que nos dijeron?

Recomendamos este libro porque aborda temas relevantes para la sociedad actual, ocultando los temas tabú y las reflexiones profundas reflexiones mediante un sarcasmo y un humor divertido. Las anécdotas son sencillas y hacen que el lector se pueda sentir identificado y entretenido. Las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas nos enseña que no hay una manera correcta de vivir la vida, pero que hay que encontrar la correcta para tí.