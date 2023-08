CARAS Recomienda: Las soldaderas de Sofía Guadarrama Collado

Llegar a las páginas de “Las soldaderas” de Sofía Guadarrama Collado es adentrarse en una parte fundamental y a menudo olvidada de la historia de México: la participación valiente y decisiva de las mujeres en la Revolución Mexicana. A través de una cuidadosa investigación y una narrativa envolvente, la novela nos sumerge en los testimonios y las vivencias de estas mujeres que desafiaron convenciones sociales y roles de género para luchar por sus ideales y por un México más justo.

La trama en Las soldaderas

La historia nos introduce en la vida de Cecilia Lombardo de Rus, una joven perteneciente a una acomodada familia en la era del porfiriato en México. Sin embargo, su existencia está constreñida por las altas murallas de una especie de “jaula de oro”, pues nunca ha tenido la oportunidad de traspasar los límites impuestos por su posición social. Pero, como a menudo ocurre, el destino se presenta con giros inesperados. Tras un desgarrador cataclismo familiar, Cecilia se ve forzada por las decisiones de sus parientes a desistir de su herencia y a contraer nupcias con Don Nazario, un acaudalado hombre de avanzada edad.

Incapaz de resignarse a que este destino forjado por otros defina su vida, Cecilia. Sintiendo la llamada de la libertad, roba monedas de oro y billetes de la caja fuerte familiar . Emprende en viaje sin retorno junto a su mejor amiga, Alejandra, hacia los Estados Unidos

En el camino hacia los Estados Unidos, Cecilia, quien ha tomado el nombre de Altamira, cae en la red de engaños de Silverio, el sobrino de Pascual Orozco. Silverio, en su astucia, no solo logra arrebatarle su dinero, sino que también la convence de unirse a las filas de la lucha armada en Chihuahua, bajo la aparente bandera de auxiliar a los heridos en el conflicto. Con el peso de las circunstancias y escasas opciones ante ellas, tanto Altamira como su inseparable amiga Alejandra, quien ahora adopta el nombre de Dolores, se ven obligadas a aceptar este camino.

Al llegar al campamento donde se desarrolla la contienda, se enfrentan a una realidad impactante y perturbadora. La situación de las mujeres ahí es desgarradora, siendo acosadas de manera constante por los hombres y relegadas a una suerte de servidumbre. En medio de estas circunstancias sumamente hostiles, Altamira se ve obligada a soportar el abuso diario perpetrado por Silverio.

A medida que avanza la historia, somos testigos de Altamira enfrentando sus propios miedos y su cobardía, rechazando la noción de ser confinada a un rol sumiso. Este proceso interno se convierte en la determinación para poner fin a la vida de Silverio. La fuerza para tomar esta decisión surge de lo más profundo de su ser, marcando un punto de inflexión crucial en su trayectoria.

Tras llevar a cabo este acto, Altamira descubre una reserva de fortaleza que hasta entonces había permanecido latente dentro de ella. Este despertar interior marca el inicio de una nueva fase en su vida, donde comienza a tejer su propio destino.

¿Por qué te recomendamos Las soldaderas de Sofía Guadarrama?

En este libro, Sofía Guadarrama busca dar a conocer las historias que muchas veces no son vistas por la sociedad en la historia de la revolución mexicana. Se busca destacar el papel de las mujeres, aquellas figuras que, a pesar de haber sido sometidas a maltratos e ignoradas por los hombres, desempeñaron un rol fundamental en la lucha y en la historia de México. Su contribución, a menudo pasada por alto, encuentra en estas páginas el merecido reconocimiento.

El enfoque en la experiencia de Cecilia no solo enriquece la narrativa, sino que también proporciona una lente particular para enfocar el contexto de la revolución. A través de sus ojos, el lector se sumerge en las realidades complejas de la época y comprende cómo incluso aquellos con privilegios pueden ser impactados por las turbulencias del cambio social y político. El viaje de Cecilia encarna una búsqueda personal por liberarse de las cadenas del pasado y forjar un futuro mejor, no sólo para sí misma, sino también para las generaciones de mujeres venideras.