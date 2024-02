Dustin Yellin acompañado de Darren Aronosfsky presentó 50% Banana

Durante la semana del arte, la ciudad de México se llena de eventos, desde inauguraciones de galerías, grandes ferias como Zona Maco, ACME y Material, hasta cócteles y presentaciones.

Todo comenzó con una invitación a conocer la obra de uno de nuestros artistas favoritos, Dustin Yellin, titulada 50% banana, la cuál se exhibirá hasta julio de este año en el hotel Four Seasons. La gran sorpresa llegó cuando comenzó el conversatorio, y la persona que lo dirigía era nada más ni menos que el galardonado y reconocido director de cine, Darren Aronofsky, una sorpresa que dejó a muchos atónitos y a otros sintiéndose sumamente afortunados. El director de películas como Requiem for a dream, el cisne negro y The Whale, se encontraba en la ciudad para disfrutar de la oferta cultural y acompañar al hombre de la noche y uno de sus mejores amigos, Dustin Yellin.

Cortesía

En un divertido, relajado e íntimo conversatorio, los dos hablaron de sus respectivas carreras, su proceso de inspiración y de creación, hasta anécdotas y experiencias personales. tanto de su vida como de su amistad.

La obra presentada fue 50% Banana, denominado por el mismo Yellin como un sketch (al no ser de escala humana) de su serie Psychogeography, insignia de su obra, donde retará en acrilico collages de papel y pintura acrilico para crear figuras increibles. El préstamo de esta obra viene de la mano de la alianza entre el Hotel Four Seasons, Tequila 1800 y Dustin Yellin.

Cortesía

Estos dos últimos cuentan con una relación muy especial, desde el año pasado, colaboraron en una lianza parte de la serie Tequila 1800 Essential, donde las botellas de tequila son decoradas por distintos artistas, buscando buscan inspirar a los espectadores celebrando la diversidad del mundo y explorando las complejidades de la identidad, el balance natural y el significado real de la vida. Esto se ve perfectamente retratada en las 6 botellas de 1800 blanco intervenidas por Yellin, con cada una reflejando el estilo único del artista pero en mundos completamentes diferentes, teniendo estas el nombre: Ring of Fire, The Theia Hypothesis, Navel of The World, Gravity´s Slingshot, UT Tensio SIC VIS y Daughter of The River. En las que además se donará una parte de las ganancias al proyecto y comunidad artística de Dustin, Pioneer Works, ubicada en Brooklyn, NY, donde se promueve el uso de las ciencias, música, tecnología, educación y arte, dándole así un espacio acelerador a la comunidad local.