El escritor Gabriel Rivera nos habla de su novela titulada “Isaac Tenoch y la noche del colibrí"

Isaac Tenoch y la noche del colibrí cuenta con dos prólogos, realizados por mujeres que han sido más que importantes para Gabriel Rivera-Barraza y a las que admira mucho: la diseñadora Carolina Herrera; y la periodista México-norteamericana María Elena Salinas.

El libro tuvo una primera presentación en noviembre pasado, en Casa de México, en Madrid, España; seguida de la realizada en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México; siendo la siguiente en Nueva York, en donde se tiene contemplado también presentar su versión en inglés.

Platícanos, ¿cómo surgió crear tu novela y de qué trata?

La idea de crear “Isaac Tenoch y la Noche del Colibrí” nació de mi pasión por la historia y la fascinación con las leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo. Me atrajo la idea de explorar la intersección entre la mitología, la historia y la identidad cultural de México, tanto en la época prehispánica como en el periodo colonial. La novela sigue a Isaac Tenoch, un personaje lleno de curiosidad y valentía, mientras descubre un mundo donde lo mágico y lo histórico se entrelazan profundamente. A lo largo de su viaje, Isaac se enfrenta a misterios ancestrales, que incluyen una legendaria noche en la que un colibrí, símbolo de lo etéreo y lo espiritual, juega un papel central. La historia es una mezcla de aventura, introspección y descubrimiento, ambientada en un México que vive la transición de lo prehispánico a lo colonial, pero con una relevancia y resonancia que aún perdura en la actualidad.

¿Por qué los lectores la deberían leer?

“Isaac Tenoch y la Noche del Colibrí” ofrece a los lectores una experiencia inmersiva en un mundo donde la historia se entrelaza con lo sobrenatural. Es una oportunidad para conectarse con una parte profunda de la identidad mexicana, entendiendo cómo nuestras raíces están influenciadas por la convergencia de culturas y la magia de nuestras leyendas. Este cuento, lleno de magia e historia, hará que todos y todas las mexicanas se sientan muy orgullosos de nuestra rica cultura. Además, la novela es un viaje emocional y personal, que invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y herencia. Es una lectura ideal para quienes buscan una narrativa rica en simbolismo, misterio y belleza cultural.

3.⁠ ⁠¿En qué te inspiraste para crearla?

La inspiración para esta novela vino de varios lugares. En primer lugar, de mi interés por las leyendas mexicanas y su capacidad para trascender el tiempo, llevando consigo las esperanzas, temores y sueños de generaciones enteras. También me inspiraron los cuentos de mi abuela materna, que siempre estaban llenos de magia y sabiduría, y mi lindo estado de Durango, con su misterioso pero mágico pasado. Además, la historia de la colonización española y el impacto que tuvo en la identidad mexicana fue algo que quería explorar desde una perspectiva que combinara lo histórico con lo fantástico. El colibrí, como símbolo de lo efímero y lo eterno, fue un elemento clave que me permitió unir estos temas de una manera que espero que los lectores encuentren tanto fascinante como conmovedora. Sobre todo, me inspiraron el colorido y los sabores de nuestro México, que se manifiestan en cada página y que forman parte esencial de nuestra identidad cultural.

Cortesía

4.⁠¿Qué es lo más retador de ser escritor y lo que más te da satisfacción?

Lo más retador de ser escritor es la constante batalla con la autocrítica y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la fidelidad a mi visión creativa y la conexión con los lectores. Cada palabra, cada frase, es una pequeña lucha para capturar la esencia de una idea, de un sentimiento, sin perderme en la complejidad del lenguaje o la trama. Sin embargo, lo que más satisfacción me da es la capacidad de tocar los corazones y las mentes de los lectores, especialmente de los niños, quienes son los críticos más realistas y verdaderos. Hemos recibido muy buenas críticas por parte de ellos, lo cual es inmensamente gratificante. Dejar un pequeño legado a través de un libro no tiene precio. Saber que mis palabras pueden resonar con alguien, que pueden inspirar o conmover, es lo que hace que todo el esfuerzo valga la pena. Crear mundos, personajes y situaciones que se convierten en parte de la vida de los lectores es una experiencia increíblemente enriquecedora.