Isaac Hernández confirma que no seguirá en el Ballet de San Francisco

Con un futuro que se mira emocionante, el mexicano Isaac Hernández dio a conocer que deja el Ballet de San Francisco.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el bailarín tapatío compartió un mensaje en el que expresó su agradecimiento a la compañía.

“Ha salido en los periódicos que decidí dejar el Ballet de San Francisco. Es verdad y, por ahora, todo lo que puedo decir es gracias”, inició el mensaje de Hernández.

“Gracias a mis colegas en todos los departamentos del Ballet de San Francisco. Me he sentido muy querido por ustedes y muchos me conocen desde que tengo 18 años. A todos mis compañeros Dores, Nikisha, Frances, Sasha y Jasmine. También quiero agradecer a la junta directiva, a los seguidores del Ballet de San Francisco y a la audiencia. Me llevo recuerdos artísticos inolvidables”.

Hernández, quien se reintegró en 2022 a la compañía, afirmó sentirse orgulloso de las producciones en las que participó.

“Debo agradecer a Tamara, he estado trabajando con ella durante 10 años y me siento privilegiado de haber sido parte de tantos momentos brillantes para ENB y SFB. Me siento increíblemente orgulloso de haber sido parte de producciones como ‘Giselle’, ‘Creature’ y ahora ‘Mere Mortals’, piezas que fueron verdaderamente innovadoras y seguirán llevándose a escena muchos años después de mi retiro. He estado expuesto a tantos estilos y desafíos artísticos que me han convertido en un bailarín mucho mejor de lo que nunca imaginé".

Hace unos días, Kate McKinney, portavoz del Ballet de San Francisco, informó a un diario local que Hernández decidió no renovar su contrato, el cual expira el próximo 1 de julio.

El mensaje publicado por el bailador, galardonado con el Premio Benois de la Danza en 2018, finaliza con que pronto dará a conocer noticias.

“El futuro es realmente emocionante, pronto habrá más noticias”.

Mientras, el próximo 23 de agosto, el jaliscience se presentará en el Auditorio Nacional con la gala “Despertares”.