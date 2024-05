Juan Pablo Lascuráin, creador de Mugak presenta “¿qué hay de cierto?” en el Hotel ME Cabo

“Buscaba una manera de reconectar con la infancia, y de alguna manera hacer que esta pudiera durar un poco más”. Cuando pensamos en la mexicanidad, y lo que nos hace hay ciertos objetos y aspectos que no podemos dejar de lado. Las piñatas han trascendido como un símbolo del folklor mexicano, y es solo a través del imaginario de Juan Pablo Lascuráin, creador de Mugak, que estas se convierten en verdaderas piezas de arte. En el marco de ART Baja, Juan Pablo Lascuráin se adueñó del lobby del Hotel ME Cabo y lo llenó de sus icónicas piezas de papel para presentar su exposición “¿qué hay de cierto?, y esto es todo lo que tienes que saber sobre ese fin de semana.

Juan Pablo Lascuráin es un artista multidisciplinario originario de Guadalajara Jalisco. Sus inicios en el mundo del arte se vieron marcados por su formación como arquitecto lo que le funcionó como un primer acercamiento a las formas y la manipulación de materiales. “Las artes plásticas han sido una forma de expresión para mí, desde una temprana edad. Antes de saber hablar yo ya estaba jugando con papeles y con distintos materiales”, menciona Lascuráin. Según Juan Pablo el proceso detrás de cada pieza es diferente puesto a que cada una empieza como un pequeño proyecto que va transformándose con el paso del tiempo. Es esta libertad y esta espontaneidad es lo que caracteriza la obra de Mugak, y que se vuelve tan afable debido a lo familiar que es.

La inspiración detrás de la cartonería de Mugak nace de aspectos cotidianos. Desde los pequeños puestos de la calle hasta los juguetes típicos de los niños mexicanos. Juan Pablo Lascuráin reconoce que la inspiración llega a él en los momentos menos esperados, y que en cuestión de segundos es que puede dar vida a un nuevo proyecto. Tanta ha sido su inspiración que lleva varios años creando sus famosas piñas y estas se encuentran a la venta en diferentes galerías de la ciudad.

Como sabemos existen distintas iniciativas alrededor de México que planean descentralizar el arte, y hacerlo una cosa que no es solamente exclusiva en la capital. Por ese motivo, el Hotel ME Cabo invitó a Mugak a ser parte de una exposición sin precedentes. ¿Qué hay de cierto? o “¿qué hay de cierto?”. Este juego de palabras fue el principal motor detrás de la exposición, y la línea de exploración que Juan Pablo Lascuráindecidió seguir. Las piezas de Juan Pablo o Mugak, que se presentaron en ME Cabo hacían una exploración de la relación entre el hombre y el desierto, contrastando los colores y las texturas que nacen de la naturaleza con la idea detrás de estas obras que son hechas por el hombre. La muestra invita al espectador a adentrarse en la relación entre la creatividad humana y la perfección (o falta de perfección) que existe en la naturaleza. Nos hace reflexionar sobre la humildad necesaria al enfrentarnos a la grandeza del desierto, recordándonos que, aunque intentemos replicarla, siempre habrá una belleza única e irrepetible en lo natural.

La muestra artística de Mugak inauguró en el lobby del Hotel ME Cabo el día 26 de abril, Presentando distintas piezas desde pequeños jarrones, hasta macetas en tonos pasteles, piezas de papel clásico, piezas con forma de cactus –porque “¿qué hay de cierto?”– y piezas más experimentales de cerámica que tenían apariencia de una piñata. “Cada una de estas fue trasladada al hotel especialmente para la exposición. Hay cierta magia detrás de estas piñatas, específicamente de las de papel, pues son piezas que, aunque no son efímeras como tal, podrían llegar a destruirse en el traslado y creo que eso habla sobre lo frágil que son las representaciones de la naturaleza creadas por el ser humano”, menciona Mugak. Sin duda el trabajo del artista nos hace replantear cuestiones culturales que tenemos arraigadas en cuanto a la cotidianidad, y su relación con el arte. Definitivamente una exposición que también nos hace replantear la manera en que consumimos arte, y los lugares en los que lo hacemos. Juan Pablo Lascuráin nos deja una vez más con ganas de conocer más sobre su creatividad, y por lo pronto, esto fue “¿qué hay de cierto?” de Mugak en el Hotel ME Cabo.

