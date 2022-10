Panteones, exposiciones y ofrendas a visitar este Día de Muertos 2022

No te quedes en casa, se acerca el fin de semana y tienes muchas cosas que hacer en la Ciudad de México. ¡Disfruta el Día de Muertos 2022!

La celebración de Día de Muertos 2022 está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México tiene muchos destinos para disfrutar. No te quedes en casa, levántate de la cama y sal a recorrer todo lo que hay para ver.

También te interesa: “Te fuiste, pero no te olvido”, la expo digital que celebra el Día de Muertos

En México celebramos la vida y la muerte, este festejo se encuentra cerca y es hora de honorar la memoria de nuestros difuntos que vuelven del Mictlán a visitar a quienes aun les recuerdan. Podrás disfrutar de Paseos nocturnos, desfiles y además ofrendas tradicionales que no te puedes perder.

Estos son los lugares que puedes visitar el fin de semana por el Día de muertos 2022

Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX

A partir de mañana 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre podrás visitar la Mega Ofrenda que el Gobierno de la Ciudad de México ofrece en la explanada de la Plaza de la Constitución.

La temática de este año es sobre los trajes típicos de los 32 estados de la República quienes estarán participando con un altar correspondiente a cada entidad. Además, la entrada es libre.

Mega Ofrenda UNAM

Como ya es tradición, la Mega Ofrenda de la UNAM no puede faltar. Por lo tanto, podrás visitarla a partir del 1 de noviembre en las instalaciones del Centro Histórico de Santo Domingo, desde las 12 y hasta el 2 de noviembre a las 21:00 hrs.

Ciertamente, la entrada es gratuita. Aunque no es requisito de entrada, no olvides disfrazarte o lucir un increíble make up de Halloween.

Desfile de día de muertos

El sábado 29 de octubre nos vamos a deleitar con un desfile increíble que va a recorrer Avenida Paseo de la Reforma, posteriormente Avenida Juárez, 5 de mayo y hasta llegar a la Plancha del Zócalo.

El punto de encuentro para iniciar el tradicional desfile es la primer entrada al zoológico de Chapultepec, la famosa Puerta de los Leones y la cita es a las 19:00.

También te interesa: Día de muertos: 3 diferentes opciones para disfrutar del pan de muerto

Panteones de la CDMX que estarán abiertos durante el Día de Muertos

Los panteones de toda la Ciudad estarán aceptando visitas durante las festividades de Día de Muertos, a continuación te dejamos los horarios para que esta gran tradición no muera.

Recuerda llevar todo para tener una cita tradicional con quienes ya se fueron, pero vuelven por una vez al año.

Iztacalco: De 11:00 a 23:00 horas.

Iztapalapa: De 8:00 a 16:00 horas.

Tlalpan: De 8:00 a 17:00 horas.

Cuajimalpa: De 8:00 a 18:00 horas.

Azcapotzalco: De 8:00 a 17:00 horas.

Magdalena Contreras: De 9:00 a 17:00 horas.

Miguel Hidalgo: De 8:00 a 17:00 horas.

Xochimilco: Panteones abiertos solo el 31 de octubre de 8:00 a 17:00 hora

Panteón de Dolores

Es el más grande la Ciudad y está ubicado entre la segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec. Es el panteón más importante de la Ciudad, por lo tanto, en el se encuentran los restos de grandes personalidades de la vida artística y cultural de México, entre los que destacan David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Salvador Días Mirón, Agustín Lara, Dolores del Río.

Foto: Facebook

Panteón Francés La Piedad

Finalmente te invitamos a que visites el Panteón Francés La Piedad ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, a espaldas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, este campo santo también ofrece la posibilidad de recibir visitas durante las festividades de Día de Muertos 2022.

Entre las personalidades que se encuentran descansando allí destacan Vito Alessio Robles, José Revueltas y también María Félix.

Seguir leyendo…

Hanal Pixán, la tradición maya que alimenta a las ánimas y celebra el Día de Muertos

El Bosque de Chapultepec se viste de Día de Muertos

10 frases para celebrar el «Día de Muertos»

Alejandro Limón nos muestra cómo diseñar la mesa del Día de Muertos

Test: ¿Qué tanto sabes del Día de Muertos?