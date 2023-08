“Renacer” de Jorge Ayala: La colección honrando al Museo de Arte Popular y su legado

Honrando el legado de Marie-Thérèse Arango, una de las veladoras del arte popular en México, Jorge Ayala se prepara para presentar una colección sin precedentes. Con la finalidad de apoyar a artesanos alrededor de México, invita a la gente a asistir a esta pasarela benéfica el día 11 de septiembre en el Museo de Arte Popular.

Con una importante carrera en el mundo de la moda y trayectoria en marcas importantes tanto en México como en Francia, se convierte en ese puente entre el lenguaje del arte mexicano con la alta moda. Como era de esperarse, su colección nos ha dejada sin palabras y sin aliento. Para celebrar este evento platicamos con el diseñador, para entender todo sobre su trabajo y su misión y esto es tan solo un poco de lo que comentó:

Diseñador: Jorge Ayala Fotógrafo: Lord Comepiña Museo de Arte Popular CDMX, México, 2023 Cortesía

¿Cómo surge la idea detrás de crear esta colección?

La colección “Renacer” surge a partir de la pérdida de Marie-Thérèse en diciembre del 2022. Junto con la familia , buscamos la manera de continuar su labor en vida, y perennizar dicha labor de diferente manera y formatos, siempre persiguiendo su objetivo. Poder honrar, a mi manera, el deseo y la visión más grande que tuvo Marie-Thérèse para México, logrando crear un recinto para los 8 millones de artesanos de México: el MAP.

La tarea más difícil fue recolectar la materia prima y a través de ella darle legitimidad al proyecto, a la colaboración, a la colección. Así es como verán piezas pintadas en petates de Tequisquiapan, con elementos de barro de Metepec, prendas confeccionadas con papel amate poblano, vestidos de noche hechos con pulseras de la suerte oaxaqueñas, y zapatos ornamentados de arte wixarika o mejor conocido como huichol.

¿Qué podemos esperar de esta colección?

“Renacer” habla de originalidad, de abundancia, de formas, colores y materiales, elementos que encontré en mi visita al museo.

Si bien es cierto que el arte popular mexicano es tan diverso, hay elementos crónicos a través de él, que precisamente también encuentras en la moda: tales como la experimentación, la espacialidad, la precisión, el trabajo a detalle, la innovación, y la creatividad.

Todos esos elementos me permitieron afianzar la relación entre mi moda y el arte popular.

Es una colección de más de 60 piezas únicas, sintetizada en 32 siluetas completas. Existen varias constantes, que representan el ADN de mi marca, piezas pintadas a mano, la caligrafía como ornamentación en las prendas, la conversión de materiales o materias primas hacia una nueva naturaleza y vocación diferente, y muchas más capas que vienen de la metodología de mi formación de arquitecto.

¿Cómo es que, a través de tu trabajo, logras hacer tributo a Marie Thérèse?

Marie, de origen egipcio y europeo, llega a México y emprende el renacer de un arte que todos conocíamos, pero que tal vez no todos apreciamos a la misma escala.El lograr legitimar la artesanía mexicana, de todo el país, y llevarla a un estadio de Arte, Arte Popular, representa para mí un Renacer, constante, consistente, consciente, material, y continuo.Si bien es importante comentar que es un homenaje a Marie-Thérèse de Arango, fundadora del Museo de Arte Popular, es más bien en el aprendizaje que nos dejó que esté basada esta colección. Es en esa dirección que mi trabajo simplemente se alinea para este homenaje sin precedentes.

¿Qué significa para ti el poder presentar esta majestuosa colección en el Museo de Arte Popular?

Siempre es un honor llegar a México y como siempre lo he dicho, ver en donde sirvo más, ver en qué ayudo.Uno de los desafíos más importantes es el ecológico y cambio climático, que van de la mano con el arte popular y te puedo decir que con la moda también, todo se conecta.

Es por ello que, desde mi perspectiva para este homenaje al Arte Popular, he trabajado con piezas vintage, elementos de recuperación, merma de textiles, upcycling, etc.

Muchas piezas de la colección yo las llamaría tesoros, algunas son objetos encontrados, prendas que fueron donadas precisamente para darles otra vida, otro sentido, y otras prendas son muy especiales ya que pertenecieron a Marie-Thérèse, donadas por la familia Arango, las cuales también verán en la pasarela.

¿Cómo es que tus influencias francesas atribuyen a la elaboración de este proyecto?

Renacer es una colección hecha en su gran mayoría en París en su expresión artística más pura y formal. Como ustedes saben mi formación profesional empieza como arquitecto, a principios de los años 2000 en Bellas Artes de París. Siempre trato de aplicar y crear formas con un fondo, con un trasfondo, traduciendo en un mensaje claro, es una noción muy francesa que aprendí allá. Esto lo logró usando técnicas, tácticas de producción propias a la arquitectura, como es el la 3D, el dibujo, intervención a mano, estos elementos son capas que van sumando en cada pieza convirtiéndolas en únicas.

¿Qué estigmas sobre el arte popular consideras necesarios cambiar o eliminar?

Que importante pregunta, para mi es: diversificarse, la capacidad de colaborar con otras profesiones, sacudirse la zona de confort. Por ejemplo, la esencia de la costura, o de la alta costura, y de la moda en general es dialogar con otras disciplinas, principalmente con el arte, el arte textil, la joyería, y muchas más.

El enfoque innovador de este proyecto es precisamente la colaboración per se, vivimos en un mundo donde hoy más que nunca es tiempo de aprender de unos a otros, transmitir el conocimiento.

¿Qué más podemos esperar en un futuro de Jorge Ayala junto al Museo de Arte Popular?

“Renacer” se llevará a cabo el 11 de septiembre, unos días antes del día de la independencia de México, un país al que amo y considero que debemos seguir luchando por alcanzar su soberanía en todos aspectos. Voy a presentar una Costura Artesanal rica en elementos, aunque creo que el mensaje que busco transmitir es una colección muy personal y sentimental, el proyecto es sentimental en su naturaleza: el homenaje à Marie-Thérèse, una mujer que llegó a México desde su natal Egipto y Bélgica a México y darle por fin al estatus de Arte que merecen las obras de nuestros artesanos. Su labor continúa hoy más que nunca y espero que cada año, en vísperas de nuestras fiestas nacionales, hagamos un desfile de moda celebrando México.

La colección sin duda alguna nos ha dejado atónitos y ha sido un reflejo de las distancias a las que la artesanía mexicana puede llegar si recibe la atención correcta. Son proyectos como este los que debemos visibilizar para poner el nombre de nuestro país en alto.