Ana Elisa Uribe, experta en maquillaje nos habla de cómo se ha reinventado en la pandemia

Por Diana Laura Sánchez

La reconocida maquillista sinaloense, Ana Elisa Uribe nos comparte cómo ha sido su trabajo en tiempos de pandemia y como se ha reinventado.

Ana siempre tuvo gusto por el maquillaje desde pequeña, ingresó a clases bajo la inquietud de maquillarse a su gusto ya que en ese tiempo no había tutoriales como ahora. Con el tiempo decidió estudiar de forma profesional y se le presentó la oportunidad de estudiar maquillaje y diseño de imagen en Milán, Italia.

Ana define su forma de maquillar como natural y elegante. Ha maquillado a artistas y personalidades como Isabel Preysley, Sara Galindo, Sandra Echeverria, Chantal Tru, Esmeralda Pimentel, Claudia Álvarez, Monserrat Oliver, entre otras quienes han depositado su confianza en Ana, la cual considera que ha surgido a partir de la calidad de su trabajo.

“Aparte de hacer un trabajo bonito importa muchísimo la higiene y más en estos tiempos, desde ahí empieza la confianza, cuando ven el orden, la limpieza, y la puntualidad” comenta.

Fotos Cortesía

Dentro de lo más importante para ella es la piel al ser la base de todo, llega a tardar hasta 40 minutos en prepararla.

Lo que más disfruta, es maquillar a las novias al ser un día muy especial, además de las sesiones de fotos y los editoriales.

Para elegir el maquillaje, Ana considera el estilo de cada persona y sus necesidades, por ello platica antes con ellas para darse una idea de lo que les gusta y les muestra fotos.

Ver el tipo de piel es muy importante ya que así es como elige la base y los colores que les aplicará. Ana ofrece un trato muy personalizado. “Lo más difícil para mí en el maquillaje, es entender a la gente, antes de maquillar a una persona me pongo a buscar fotos de ella para saber cómo es su estilo y buscar referencias para proponerle “comenta.

Ana cuenta con un equipo de maquillistas para eventos sociales y ahora en tiempos de pandemia que no ha habido eventos se ha reinventado migrando al área digital donde ha encontrado la oportunidad de que sus clientas comenzaron a crear sus plataformas, además empezó a dar cursos de maquillaje vía zoom, “Otra cosa que no hacía y dije que nunca iba a hacer era salir a maquillarme yo misma y con la pandemia lo empecé a hacer y me gustó, estoy feliz”.

Además, trabaja en el área de publicidad y editorial y sigue maquillando para bodas, aunque sean bodas pequeñas, las novias y sus familiares se siguen maquillando.

“Cuando veo mi trabajo en la tv, en alguna publicidad o revista, me encanta, soy muy perfeccionista, que todo quede muy simétrico, aunque sea muy natural mi trabajo “comenta.

Ana lleva a cabo las medidas de seguridad sanitaria de forma estricta por lo que siempre mantiene su espacio de trabajo desinfectado, cuidando todos los detalles y cuando tiene que salir a maquillar, se hace prueba de covid cada dos semanas, usa doble cubre bocas y careta, además su material de trabajo como las brochas están totalmente desinfectadas, no toca nada de forma directa.

Ana nos recomienda que antes de maquillarnos para un evento, pongamos un bowl de hielos o bolsas de té negro para la cara por tres segundos, repetirlo cinco veces, ya que ayudará a deshincharla y lucir perfecta.