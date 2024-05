Sofia Coppola, icono del cine y ahora del skincare

¿Quién no recuerda tener tan solo 13 años y pasar sus tardes viendo “The Virgin Suicides” en repetición?, ¿o solo yo? Sofia Coppola es una de esas mujeres que ha marcado el mundo del cine con su visión única y por tener una manera excepcional de abordar cada uno de sus proyectos, enamorándonos con cada escena que vemos en pantalla. Su trabajo ha sido brutal y constante, y ahora, llega con el anuncio de una nueva colaboración que nos hace sentir más unidos a ella en un nivel personal, como si la pudiéramos llevar a todas partes dentro del bolso. Favorito de las girlies, y de Sofia Coppola, esta es su nueva collab de la directora con Augustinus Bader.

Augustinus Bader es una marca de skincare que recientemente llegó a México, a pesar de ser la favorita de miles de personas alrededor del mundo. Su lanzamiento en 2018 se inspira en más de tres décadas de investigaciones pioneras lideradas por el científico Augustinus Bader, experto en células madre y medicina regenerativa. La tecnología detrás de sus productos es clave en la eficacia de la línea, ya que estimula la capacidad natural del cuerpo para renovarse, ofreciendo resultados excepcionales. Augustinus Bader comenzó con dos productos icónicos: The Cream y The Rich Cream. Hoy en día, la línea se ha expandido para incluir una colección cuidadosamente seleccionada de productos básicos, limpios y altamente eficaces, utilizados por expertos de renombre mundial en cuidado de la piel y el cabello.

Cortesía

“Soy fan de su crema facial y The Lip Balm, y pensé que me encantaría una versión con color, así que les pregunté si estarían abiertos a esta idea”, menciona Sofia Coppola sobre los inicios de esta colaboración con la marca. La colaboración presenta 3 diferentes calidades de bálsamo labial ideales para cualquier ocasión y permitiéndote una versatilidad única con una cobertura construible. Es decir, puedes elegir un look ligero aplicando una cantidad pequeña o intensificar un poco el color si es que aplicas más, asegurando que tus labios permanezcan tan hidratados como nos gusta.

Cortesía

No es por nada pero, si me lo preguntas a mí, cualquier producto que Sofia Coppola me recomiende es un go to. “The Lip Balm de Augustinus Bader es uno de mis favoritos, así que me alegré mucho cuando acordé con la marca colaborar en una versión teñida. El Tono 1 está basado en mi barra de labios ‘rosa intenso translúcido’ favorita, que guardé como oro cuando se dejó de producir, y que es muy ponible y añade un color sutil que aporta luminosidad a los labios. El Tono 2 es un rojo coral como el que me gusta para el verano o para ir a la playa, y el Tono 3 es un ciruela terroso oscuro”, comenta Sofia Coppola sobre sus recomendaciones de uso.

Cortesía

Sofia Coppola ha logrado robarse la atención de las cámaras un millón y medio de veces en cada alfombra roja y noche de estreno a la que ha asistido. Su belleza natural ha sido el foco de conversaciones, y sin duda las aficionadas del cuidado de la piel buscan tener ese look tan radiante y despreocupado. No es sorpresa que este producto sea todo un hit y si tú también quieres tener su secreto mejor guardado dentro de tu pouch de maquillaje lo puedes conseguir aquí.