Martha Cristiana renunció a la dirección de Miss Universo y señaló a la organización del certamen de belleza de una “falsa inclusión”, al no aceptar la participación de mujeres trans, además de otras anomalías.

“Desafortunadamente las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda, en donde la respuesta a todo es: '¡Nombre! ¿Trans? Para nada. Cero’. Quiero decir que el Sr. Rocha Cantú -dueño de la organización- no tiene nada que ver en esta ecuación por lo siguiente: él es dueño de la franquicia internacional, no puede estar en el micro-managment, en la parte (del manejo) micro; está en la parte macro, en la parte mundial. Y desafortunadamente su gente no se atreve a decirle la verdad”, dijo la modelo en una conferencia de prensa.

Martha Cristiana dijo que siempre alzará la voz por la equidad y la inclusón de género, por lo que se vio en la necesidad de denunciar la situación y presentar su renuncia.

“Lo que se maneja en las juntas es: '¡Nombre! ¿40 años de edad? ¡Viejísima! Olvídalo!' '¿Trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. Yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida, me haya costado lo que me haya costado, he alzado ala voz, y más si se trata de las causas, que son la equidad y la inclusión de género. Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera”.

El pasado 6 de mayo, la dirección de Miss Universo había dado a conocer la destitución de Cynthia de la Vega de su cargo como directora, y mediante el mismo comunicado, se anunció que la actriz mexicana tomaría dicho puesto, ahora a poco más de un mes del nombramiento, Martha Cristiana decidó renunciar a la dirección por no dejarla incluir en el concurso a mujeres transgénero.