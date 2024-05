Las CARAS del emprenidimiento: Daniela Martínez

Después de asistir a la Escuela de Maquillaje de Cine en Los Ángeles, Daniela Martínez desarrolló un gran amor por el maquillaje, lo que la llevó a convertirse en una maquilladora profesional que ha participado en campañas, películas, sesiones de estudio e incluso maquillaje social. Desde que era niña, Daniela disfrutaba pintar y crear cosas, demostrando siempre una gran creatividad.

A pesar de comenzar desde cero, Daniela Martínez no se consideraba la mejor en su campo ya que llevaba poco tiempo en el. Sin embargo, al empezar a trabajar rápidamente, adquirió más conocimientos y práctica. Para Daniela Martínez, aprender a confiar en sí misma y a pedir ayuda fue fundamental en su desarrollo profesional. Asistir a sus maquillistas favoritos, como Allan Avendaño, quien es un gran maquillista y persona en Los Ángeles, fue una experiencia enriquecedora. Este consejo es algo que Daniela Martínez ahora comparte con aquellos que están comenzando en la industria del maquillaje, ya que fue lo que la llevó a convertirse en la gran maquilladora que es hoy en día.

¿En qué año y cómo empezaste?

Empecé en el año 2010. Estudié en Los Ángeles, en la escuela Cinema Makeup School. Mi novio en aquel entonces, de Los Ángeles, era director de cinematografía y gracias a eso pude empezar a trabajar con él.

¿Qué has aprendido al emprender?

A tener paciencia, el trabajo de un maquillista puede ser como una montaña rusa. A veces hay mucho trabajo, y otras veces no tanto. Es importantísimo estar siempre buscando oportunidades, ser profesional, hacerte notar, no desanimarte y mantener tu creatividad activa. He aprendido que hay días buenos y malos, momentos en los que te desanimas y te cuestionas si vale la pena seguir o si sería mejor hacer algo diferente. Sin embargo, he sabido seguir mi camino y a confiar en él. Además, sin duda alguna, mi parte favorita de emprender, algo que agradezco mucho y que ha sido una de las experiencias más gratificantes en el camino del emprendimiento, es toda la gente increíble que he conocido en el camino

¿Cuál es tu esencia como maquillista?

Creo que mi esencia como maquillista es la naturalidad. Me encanta el maquillaje fresco, con un aspecto glow y saludable. Me gusta que la piel luzca como piel, sin parecer sobrecargada, simplemente resaltando las facciones de mis clientas para que sigan viéndose igual pero con un toque especial.

¿Cuál es tu enfoque para lograr el equilibrio entre trabajo y vida personal?

Cuando he trabajado en películas, es difícil porque absorbe mucho de tu tiempo, pero aún así, como mamá, siempre intento hacerme presente lo más posible. Aunque siempre digo que cuando hay trabajo, hay que tomarlo. Siempre.