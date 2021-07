Alejandra Orozco y Gaby Agúndez consiguen el bronce; Simone Biles se lesiona y abandona

Alejandra Orozco y Gaby Agúndez consiguen la medalla número 71 en la historia de Juegos Olímpicos de la delegación mexicana.

Las clavadistas obtuvieron podio en la plataforma de 10 metros.

Quedaron por debajo de China y Estados Unidos.

Esta presea se convierte en la número 15 que México obtiene en la disciplina de clavados sincronizados.

Alejandra Orozco gana su segunda medalla; la primera llegó, cuando tenía 15 años, en Londres 2012 de la mano de Paola Espinosa.

Orozco se pronunció al respecto y confesó estar en shock:

“Son totalmente distintas, estoy en shock. Las he vivido de distinta manera, ya dimensionando y valorando todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado. Este bronce me sabe mucho mejor y sé que a todas las personas que estuvieron atrás de mí también les sabe mejor”, mencionó la clavadista mexicana.