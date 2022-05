Alpinista mexicano de 19 años hace historia en tocar la cima del Everest

Juan Diego Martínez conquistó el Everest y el Lhotse y es el primer mexicano más joven en tocar la cima del Everst (8 mil 848 metros) y del Lhotse (8 mil 516).

El alpinista de 19 años de edad informó a través de Instagram que subió de un tirón las montañas más altas del mundo: Everest y Lhotse.

“27 horas después, estaba en la cumbre de Lhotse (8,516) (cuarta montaña más alta del mundo) convirtiéndome en el mexicano más joven en la historia en subir Lhotse al igual que mexicano más joven en la historia en subir dos montañas de arriba de 8,000 MSNM. Haciendo esas dos montañas en tan poco tiempo rompí otro récord del mundo que es (Youngest to complete a double header of the higher eight thousanders Everest- Lhotse). Como subí sin aclimatación previa rompo los récords de (Youngest to summit Mt. Everest without prior acclimatizacion”, escribió.

Y por si fuera poco, 27 horas después de subir el Everest, subió a la cima de Lhotse, la cuarta más alta de la tierra que se comunica con Everest, que es la de mayor altura en el globo terráqueo.

Te puede interesar: ¿Te cuesta trabajo dormir y relajarte? Con la técnica 4-7-8 lo conseguirás fácil y rápido

De esta manera, el alpinista tapatío rompió récords mundiales y tocó el piano al llegar a lo más alto de la montaña más alta del mundo ubicada en Asia entre Nepal y China. Antes del logro de Juan Diego, una persona de 30 años había llegado a la cima en 2019.

Este es un logro que formará parte de la historia del deporte de nuestro país.

Te puede interesar: “ME VOY DECEPCIONADA”, PAOLA ESPINOSA ANUNCIA SU RETIRO COMO CLAVADISTA PROFESIONAL