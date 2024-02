Así fue la tercera edición del México Open at Vidanta

El torneo, que forma parte del PGA TOUR, se realizó del 22 al 25 de febrero en Vidanta Vallarta, México. En su tercera edición, tuvo un field de 132 profesionales que disputaron una bolsa que este año incrementó a $8.1 millones de dólares, el ganador recibió 500 puntos FedExCup y una invitación para competir en un selecto número de eventos del PGA TOUR.

En esta edición del Mexico Open at Vidanta jugaron 16 jugadores latinos, entre ellos, ocho mexicanos: Raúl Pereda, Roberto Díaz, Álvaro Ortiz, Sebastián Vázquez, Rodolfo Cazaubón, Santiago de la Fuente, José Antonio Safa y Omar Morales.

RONDA 3 MEXICO OPEN AT VIDANTA 2024

Tras un inicio espectacular de siete birdies en sus primeros nueve hoyos, el estadounidense Jake Knapp firmó este sábado una tarjeta de 63 golpes para asumir en solitario el liderato del Mexico Open at Vidanta, octavo evento de la temporada 2024 del PGA TOUR.

El jugador de 29 años llegó a un score acumulado de 19-bajo par 194 y tomó una ventaja de cuatro golpes sobre el finlandés Sami Valimaki, quien se despachó con su segundo 67 de la semana. Una tarjeta de sábado de 63 golpes, libre de bogeys, catapultó al tercer lugar de la competencia a Ben Silverman.

El canadiense llegó al día final en Vidanta con un global de 12-bajo par, el mismo score que el sueco Henrik Norlander (65) y el estadounidense Chan Kim (66). El único latinoamericano que aparece en el top-10 es Emiliano Grillo. Tras una ronda de 67 golpes, el argentino empató en el décimo lugar con un global de 10-bajo par 203. El dos veces ganador en el TOUR sobresalió con un chip-in para águila en el par-5 del 14.

“Siempre es positivo hacer rondas bajo par los sábados. Es parte de los objetivos del fin de semana. Tuve algunos tiros con suerte y otros no tanto. Fue un buen sábado en términos generales. Hace varios meses no embocaba desde fuera del green así que fue divertido hacerlo”, sostuvo Grillo, quien el año pasado terminó en el top-5 en Vidanta.

Aunque Álvaro Ortiz contó con el apoyo de principio a fin, no pudo mantener el liderato que alcanzó tras la segunda ronda. El mexicano batalló todo el sábado y registró una tarjeta de 73 golpes que lo sacó prácticamente de la contienda por el título del Mexico Open at Vidanta. Con un acumulado de 9-bajo par 204, Ortiz empató en el puesto 13.

“Creo que inicié muy nervioso la ronda y tampoco me ayudó mucho lo bien que jugó Jake esos primeros nueve hoyos. La verdad luché todo lo que pude, pero los putts no entraron cuando lo necesité. No creo que lo haya hecho tan mal, solo hay días como este. Espero mañana hacerlo mejor para entrar en el torneo de la próxima semana”, sostuvo Ortiz.

Luego de hacer el récord de la ida en Vidanta con 28 golpes, Jake Knapp tuvo que batallar más de la cuenta en los segundos nueve hoyos para retener el liderato de cara a la ronda final del Mexico Open at Vidanta. Luego de hacer bogey al 10, el estadounidense firmó birdies al 11 y 12. Entre el 14 y 16 volvió a tener problemas y registró dos bogeys más. Una gran salida en el 17 le dio la confianza de tener un remate con birdie-birdie. Dos birdies claves para mantener una buena diferencia con tan solo 18 hoyos por jugar en esta edición 2024.

“Traté de hacer lo mismo que los dos días anteriores y pude hacer algunos birdies más. Me habría gustado no firmar esos bogeys de la vuelta, pero en definitiva fue un gran día”, afirmó Knapp, quien hoy registró 11 birdies en el par-71 diseñado por Greg Norman. El californiano ha jugado cuatro torneos en lo que va de la temporada y su mejor resultado ha sido un empate por el tercer lugar en el Farmers Insurance Open. Su última presentación en el TOUR fue la segunda semana de febrero en el WM Phoenix Open. Allí terminó empatando el puesto 28.