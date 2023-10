‘Checo’ Pérez habla sobre su eliminación en Q2 del GP de Qatar: “Día complicado hoy”

Después de sufrir la eliminación en la Q2, dentro de la jornada de clasificación en el Gran Premio de Qatar, Sergio “Checo” Pérez habló de los problemas que afectaron su desempeño en el circuito de Lusail.

“Tengo muchísimo under, se me va mucho en la parte del frente, pero es en el único lado donde lo tengo. En todo lo demás batallo mucho con la parte trasera del auto, entonces no lo puedo solucionar”, dijo a Fox Sports el piloto de la escudería Red Bull.

“Checo” Pérez deja claro que tiene ganas de triunfar

“2 milímetros de límites en pista... Día complicado hoy, nos costó encontrar el equilibrio adecuado en el coche, pero esto no ha terminado”, explicó el piloto mexicano a través de sus redes sociales, en una publicación que ya rebasa los 67 mil likes y los mil comentarios.

“Lucharemos con todo este fin de semana”, dijo entusiasmado sobre su participación en el Gran Premio de Qatar que se llevará a cabo el domingo 8 de octubre. El tapatío actualmente es segundo lugar del campeonato, en el cual 177 puntos lo separan de Max Verstappen.