En entrevista: Ana María Cabrejas lidera el movimiento del pádel en México

Todos hemos sido testigos sobre el gran crecimiento que ha vivido el pádel en nuestro país, desde la aparición en distintos puntos en la ciudad, hasta su conocida viralidad en las redes sociales convirtiéndose en el deporte in de hoy. Ana María Cabrejas entró en el mundo de este deporte mucho antes de que este llegara al mainstream nacional, jugando internacionalmente y colocándose como la mexicana mejor colocada del ranking mundial en el puesto 131, ella ha sido testigo del crecimiento de este deporte a la par de su propia carrera, de la que nos contó acompañada de Oysho en esta entrevista:

¿Cómo es que llegas al pádel?

Empecé jugando al tenis desde que tenía cinco años. Mi familia era tenista y me pusieron una raqueta de tenis bien chiquita. Dejé el tenis a los 15 años porque quería buscar cosas diferentes. Un par de años después una amiga me invitó a probar un deporte que era similar, llegamos a un torneo y ganamos. Me encantó porque yo venía de un tenis más agresivo y me adapte muy bien al pádel.

¿Cómo fue esta transición de empezar a jugar a volverte profesional?

A los 17 años, fui a representar a México al mundial en Sevilla, España. Ahí, el equipo de México ganó la medalla de bronce y eso me metió mucho más en el deporte a nivel competitivo. De ahí, brinqué en la categoría más alta de México en la categoría Open y así me enganché.

Cortesía

Yo estudié arquitectura de interiores y trabajé cinco años en una constructora. En un momento cuando regresaba de un mundial en Portugal, decidí que quería jugar profesionalmente. Así que volví, renuncié a mi trabajo y le dije a mi papá que me iba a dedicar por completo al pádel.

¿Cómo has visto el crecimiento del deporte en estos últimos años?

Es impresionante el crecimiento que ha tenido. Te juro que es chistoso porque cuando empecé, necesitaba apoyo y patrocinadores. Yo llegaba y decía: “Soy la número uno de tu país”, y me decían: "¿Pero de qué? ¿Qué es lo que juegas?” Nadie conocía el pádel. Ahora ver el crecimiento del pádel, no solo a nivel México, sino a nivel mundial, me da mucha felicidad.

¿Cuál dirías que es el mayor reto al que te has enfrentado durante tu carrera?

El mayor reto de mi carrera, fue pasar a jugar profesionalmente y encontrarme en el ranking quinientas del mundo, con una pared gigante delante de mí. Fue un desafío de perseverancia, aprender de la derrota es muy difícil porque cuando ganas, todo es divino, pero aprender de la derrota, levantarte al día siguiente y volver a entrenar, es crucial. La parte emocional juega un papel súper importante en el deporte. Creo que eso fue un gran reto para mí, al igual que aprender a lidiar con la soledad. Viajas todo el tiempo de torneo en torneo, pierdes y regresas a casa sola y entrenas al día siguiente.

Para mí, fue un reto muy importante enfrentar la soledad y aprender de los fracasos, utilizándolos a mi favor. La verdad es que funcionó mucho, llegué a mi mejor momento, alcancé el top 100 en aproximadamente un año y cuatro meses desde que empecé profesionalmente. Eso me dio otro impulso para querer lograr más.

Cortesía

¿Hay algún momento que recuerdes con especial cariño?

Tengo muchos momentos marcados que fueron importantes para mí, por ejemplo han sido muy importantes los momentos en que he representado a mi país en mundiales y en los Juegos Panamericanos. Gané la medalla de plata en unos Panamericanos y el año pasado obtuvimos el bronce. Jugar por México es algo que siempre llevaré en el corazón.

¿Qué sigue para Ana María Cabrejas?

En el futuro me gustaría seguir compitiendo en competencias internacionales. Me encantaría poder inspirar a más chicas a que jueguen de manera profesional, porque es difícil atreverse. Pero cuando lo logras, es una satisfacción enorme. En México es complicado decidir dedicarse a jugar profesionalmente en cualquier deporte. Me encantaría poder motivar a las chicas a que se animen a probar. Es válido que no les guste, pero si les gusta, será lo mejor que les pueda pasar. Me encantaría ver a más jugadores y jugadoras mexicanas a nivel profesional.