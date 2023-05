EXCLUSIVA Nuria Diosdado: “Estamos entrenando como si no hubiéramos ganado el oro”

“HOY POR HOY ESTAMOS ENTRENANDO COMO SI NO HUBIÉRAMOS GANADO EL ORO, COMO SI TUVIÉRAMOS QUE LLEGAR A LA SIGUIENTE COMPETENCIA A DEMOSTRAR QUIENES SOMOS”

Fotos Christopher Armenta

¿Cómo te sientes?

Muy bien, me siento súper contenta. A veces no me doy cuenta de lo que vivimos o de lo que pasó recientemente en la serie mundial, pero prevalece en mí ese sentimiento de orgullo, de cuando sabes que las cosas van por buen camino y que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Todo se alineó para bien y vamos por el camino que por lo menos yo me había trazado con el equipo.

¿Qué cambia en ti el oro?¿Qué cambia en ti la victoria?¿Hay un antes y un después?

Si, por supuesto, yo creo que antes de la competencia iba con dudas y con miedo, porque sabíamos que estábamos pues enfrentándonos solas a una situación, entonces en el momento en que el, el equipo empieza a agarrar seguridad. Creo que el antes y el después de Nuria previo a la competencia es esa parte de ir con inseguridad, porque no sabes a lo que te enfrentas, hubo cambio en el deporte en el jueceo, entonces todo era nuevo y regresar con el sabor de boca de que vamos bien, que vamos seguras como pasos firmes, este, con pies de plomo.

¿Cuáles son las reacciones cuando ganan?

Me acuerdo perfecto cuando vi a mi entrenadora llorando de felicidad. Nos voletamos a ver y decíamos, ¡es que si esta pasando!, llevábamos cero pronóstico porque como deportista siempre ves la medalla, siempre ves el reto, la meta, lo que todo mundo espera, pero ante una competencia como ésta y con todo lo que habíamos pasado previo, era como vamos a disfrutar, hacer nuestro trabajo. No teníamos contacto con redes sociales, porque solemos no tener Internet en la competencia, tratamos que hasta que lleguemos al hotel es cuando vemos las redes. Me acuerdo que bajamos del podio, abrazamos a la entrenadora, y ella lloraba y nos decía, “es que nos lo merecemos” – Esto es el inicio de un año que sabemos que se viene complicado, pero que está rindiendo frutos.

¿De quién fue la primera llamada que recibiste?

La primera llamada que recibí de mis papás. Cuando prendo el teléfono y lo primero que hago es comunicarme con mi familia, con mi esposo, con mis papás y pues escucharlos.

Ahora tienen el oro, ¿Pero qué hubiera pasado si no hubieran ganado el oro? ¿Osea seguirán estas ganas? ¿Qué hubiera pasado?

Nada, yo creo que seguiríamos igual, seguimos con las ganas de seguir adelante, como decimos en el equipo, el oro o cualquier competencia, cualquier éxito o fracaso dura 24 horas, entonces si te fue bien o te fue mal, lo festejas o lo lloras 24 horas y se acabó. Entonces estas medallas son el reflejo de mucho entrenamiento, pero que si bien ya lo vivimos, no nos podemos conformar, entonces hubiera sido una desilusión o un objetivo no logrado, no hubiera pasado nada, más que hubiéramos seguido entrenando como lo estamos haciendo ahorita, hoy por hoy estamos entrenando como si no lo tuviéramos y como si tuviéramos que llegar a la siguiente competencia a volver a demostrar quién somos.

¿Qué responsabilidad implica ser una capitana?

Es complicado, porque es un liderazgo que no solamente tienes que llevar dentro del agua es un liderazgo que lo tienes que hacer también fuera de la competencia. Mi propósito es enseñarle siempre a las niñas, hasta la parte educativa, profesional, cómo te desenvuelves, las relaciones que tienes, no puedes decir que eres un gran atleta si no eres una gran persona también, entonces en el equipo promovemos, promuevo para las niñas eso ¿no? Siempre tratar de llevar ese mensaje no solo cuando traemos el uniforme de México, ser coherentes y pues liderar en todos los sentidos, entonces muchas veces es complicado ¿no?, Porque eres la cara, porque eres imagen, porque igual y te buscan mas, tanto para lo bueno como para lo malo, hacer frente a todo el equipo pero lo tomo con la responsabilidad, con el cariño, con el orgullo y con todo lo que representa, ya que al final pasaré la batuta, y espero que quien la tome haga un gran papel así como las líderes que llevamos mucho tiempo dentro del equipo.

¿Has hablado con otros deportistas, otros atletas? ¿Qué apoyo has recibido de ellos?

Si la verdad es que muchos se han puesto en contacto, más compañeros de la misma disciplina acuática, Yahir Ocampo de clavados, Rommel Pacheco, que es ex-clavadista, y, Dafne Navarro, que es de gimnasia, Ana Ferrer, una chica de Halterofilia, también medallista mundial, María Espinoza de Taekwondo nos felicitó, ósea ha sido un movimiento que la verdad cuando ves que compañeros tuyos ganan o compiten, siempre estamos en contacto, entonces hemos recibido mensajes, Aída Román de tiro con arco. Esa gente que voltea y sabe lo que es estar ahí, entonces sí afortunadamente hemos tenido este mucho apoyo.

Estos atletas se ven representados en ustedes de cierta manera, ¿cierto?

Si, es una lucha que vamos haciendo todos, es un país en el que muchas veces se habla poco de nuestras deportes y cuando ves que alguien lo está haciendo bien que alguien está destacando da mucho orgullo. Entre nosotros pues hacemos ese cacareo, entonces creo que hay que compartirlo, a pesar de que somos de diferentes deportes, representamos al mismo país, y nos enorgullece siempre esta clase de éxitos.

¿Cómo es un día normal en tu vida?

Todos los días me despierto temprano aunque no entrene, ya tengo mi reloj biológico en donde a las 6 de la mañana ya estoy despierta, pongo la cafetera, desayuno, entreno normalmente a las 7:30 y hago 20-25 minutos más o menos de donde vivo al centro de alto rendimiento, entreno normalmente de 8 de la mañana a 3 de la tarde, a veces con un intermedio de una 1 hora, 40 minutos de descanso, y después toda la tarde hago la recuperación con el fisiatra; tenemos la tina de hielo, jacuzzi, masaje. Más o menos como a las 4:30 estoy de regreso en mi casa, por alguna razón siempre tengo algo que hacer, si no es una junta, algo de mi maestría que acabo de concluir, alguna llamada, o cosas dentro de mi casa siempre tengo algo que hacer. Incluso cuando salimos del entrenamiento, esto no se termina, llevamos cada una en nuestros teléfonos las grabaciones de los entrenamientos de la mañana para poder estar revisando qué es lo que se necesita corregir al siguiente día.

¿Qué es lo más difícil de transmitir dentro del agua en una competencia?

Simplemente tienes 3 minutos, con una música y una coreografía en donde tú tienes que enseñarle al juez y al público que estas queriendo representar, hay temas que no son tan evidentes y tienes que hacerlo desde la parte emocional o sea no solamente tienes que ir haciendo movimientos mecanizados porque si, tienes que ir a la música con sentimiento, de dolor, de mucho gusto, si eres circo pues tener cara de payaso, tienes que hasta esa parte teatral la tenemos que hacer entonces enfrente de un espejo, toda esa parte técnica coreográfica la practicamos en el agua pero también la parte artística, de expresión facial, de expresión de manos de boca. Por ejemplo sea qué tipo de gestos vamos a hacer con los ojos y todo eso se hace en un espejo y lo hacemos todas juntas, porque es un deporte que te exige todo lo físico, pero también toda la parte artística y teatral.

¿Qué consideras que va a cambiar en esta disciplina ahora que ustedes acaban de ganar?

Creo que por lo menos para nosotras, ósea dentro del equipo es como darnos esa seguridad, esa confianza de que vamos por buen camino, a nivel mundial pues creo México vuelve a estar en el foco, así como hemos visto en otras series mundiales que otros países ganan, el medallero por primera vez en nuestro deporte se empieza a cambiar por un nuevo sistema que implica en que aumentaron calificación, donde es más justo, el deporte es más medible. Para México haber participado, haber abierto el año de competencia con esto a nivel mundial, al minuto de haber competido todo el mundo lo sabía y eso creo que es lo que cambia más a nivel mundial es cómo marcar un pasito y decir, México está aquí y en la próxima competencia seremos el rival a vencer.

Ahorita estás en muy buen momento, pero ¿en algún momento quisiste tirar la toalla?

Siempre, yo creo que el alto rendimiento te caracteriza, que vives bajo una presión, vives bajo un sistema de vida, que no es complicado aguantar, entonces yo llevo 17 años en la selección nacional tomé la decisión muy chica y al final nunca hubiera esperado ni hubiera creído aguantar tanto tiempo, entonces evidentemente en muchos capítulos y etapas de estos 17 años, me ha pasado por la mente decir “ ya no puedo ya no quiero ir”, al final pues sólo son momentos, son crisis, son catarsis, y todos los tenemos. Este deporte lleva esta parte de esfuerzo físico entonces mientras tengas un diálogo yo por lo menos trato de tener un equipo que me soporta, de gente profesional, mi familia, mi psicólogo, la gente que sé que me va a dar un buen consejo, pero sobretodo me atiendo a mí, entonces cuando me llegue ese momento analizo la situación veo que está pasando sobre todo después de los juegos olímpicos de Tokio, que yo no sabía si quería continuar o no yo soy mucho de metas y me puse a la meta de París 2024, posiblemente como mi última competencia, también por eso estoy dándole todo, que llevo tanto tiempo invertido aquí, me encantaría cerrarlo de una forma, si por alguna razón no, no se llega momento habrá que ver cómo, mi mente está en una meta en objetivo y aunque vienen crisis y vendrán seguramente más de aquí hasta París pues simplemente es como verlas abrazarlas, saber que esta ese sentimiento trabajarlo y volver a ver lo positivo de estar aquí.

Tocas el tema muy importante que es la salud mental, sobre todo en un atleta de alto rendimiento ¿Qué tan importante es esa parte?

Un atleta de alto rendimiento, de este nivel olímpico, es mucho más mente que cuerpo y al final el cuerpo ya aprendió los movimientos seguirá en el crecimiento, seguirás siempre buscando ser mejor atleta, teniendo más fuerza, pero al final en la mente en este momento te puedes tumbar o te puedo hacer ganar, entonces para mí es mucho más importante el pensamiento que tengo, yo sé que mi cuerpo ya sabe que hacer, incluso si me doy sé que las 3 semanas estoy de vuelta y mejor que antes, pero si mi cabeza mis pensamientos no están bien nada funciona, entonces para mí es primordial atenderme cuando tengo momentos difíciles pues pasarlos, yo sola o la gente que esté a mi alrededor los trabajemos, pero sí creo que es crucial incluso me atrevo decir que soy mucho más hoy mente que cuerpo, de lo que en un principio quizás pues era más deportista física que mental.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes que quieren dedicarse a esto?

Les diría que es un mundo increíble, hacer cualquier deporte, te evita vicios. El deporte, sobre todo si es en equipo, te enseña unos valores que no aprenderás en ninguna escuela, que no va a ser fácil, ningún atleta tienen una historia de, “yo llegué de dedazo y gané una medalla”, todas las historias que ustedes ven de deportistas, con medalla, con éxitos, con carrera, las vidas que cada uno ve en el podio, hemos tenido momentos donde nos hemos caído, uy donde hemos tenido estas decepciones graves que nos hay ayudado a crecer, les diría que no tengan miedo, creo que la vida está hecha para ser valientes, para aventarnos.

¿Qué sigue para ti y para tus compañeras?

Siguen los Juegos Centroamericanos en 30 días en el Salvador, a los 10 días viajamos a Japón que es el campeonato mundial y posterior, y para terminar la temporada pero con la competencia más importante del año, son los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile en donde buscaríamos obtener el pase olímpico con unas medallas de oro.