Mamá de Max Verstappen ataca a Checo Pérez y lo llama “infiel”

La mamá de Max Verstappen salió en defensa del piloto después de las recientes declaraciones del mexicano Checo Pérez.

Sophie Kumpen defendió a su hijo y tachó de “infiel” a Checo Pérez tras recordar la fiesta de Mónaco en la que se especuló que el tapatío le habría sido infiel a su esposa. La mamá del piloto neerlandés no se quedó callada y atacó al mexicano después de que Checo rompió el silencio sobre Max en el GP de Brasil.

Todo parecía que las diferencias entre Max y Checo habían quedado atrás, sin embargo, la mamá de Verstappen arremetió contra Pérez y lo acusó de una supuesta infidelidad.

Kumpen hizo un comentario mediante su cuenta de Instagram dando a entender que el mexicano le fue infiel a su esposa Carola Martínez, después de la carrera del Gran Premio de México, donde Checo celebró a lo grande tras llevarse la victoria. “Y luego en la noche engañó a su esposa”, escribió la holandesa.

Esto sucedió después de que Checo Pérez expresó su molestia con Max Verstappen, debido a que el piloto neerlandés desobedeció las instrucciones de Red Bull y se negó a ayudar al mexicano en el GP de Brasil, lo que provocó que Checo perdiera puntos y terminara en séptimo lugar de la competencia por el campeonato.

“Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por lo que he hecho por él. Estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo tras la actitud de Verstappen, quien no dejó pasar a Pérez durante la carrera.

Horas después, Max Verstappen se pronunció al respecto y aseguró que él y Checo Pérez han trabajado bien juntos y que será en la próxima carrera cuando lo ayudará. “Es importante que nos sentemos a discutirlo. Como equipo tenemos que mirar hacia adelante, hemos trabajado bien juntos y definitivamente lo ayudaré a ganar en Abu Dhabi”.

No obstante, antes de que la mamá de Verstappen expresara su opinión, los pilotos ya habían arreglado sus problemas, pero nuevamente se encendió la polémica. “Con max, y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora”, declaró Checo en las últimas horas.

