¡Rafael Nadal vuelve al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco!

El legendario tenista español y favorito del público mexicano, Rafael Nadal, buscará ser campeón en la nueva sede del Abierto Mexicano que se llevará a cabo del 21 al 26 de febrero de este año.

Rafael Nadal, actual número 6 del mundo, formará parte de uno de los mejores cuadros en la historia del Torneo, un cuadro altamente competitivo integrado por 5 jugadores Top Ten del ranking mundial.

Rafa, se enfrentará con tenistas de gran nivel como es el ruso Daniil Medvedev (No. 2), el alemán Alexander Zverev (No. 3), el griego Stefanos Tsitsipas (No. 4) y el italiano Matteo Berrettini (No.7).

“Rafa es muy querido por la afición mexicana y además tiene una historia importante con nuestro torneo. Es motivo de celebración contar, siempre que se puede, con su presencia y por los nombres que tenemos este año no hay duda que habrá duelos memorables para estrenar la Arena GNP Seguros. Estamos a punto de dar uno de los más grandes pasos en la evolución del torneo y a este cartel no se le puede pedir mucho más”, comentó orgulloso Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano

¡Vuelve a Acapulco!

Tras su ausencia en 2021, el originario de Manacor, regresará a Acapulco con el firme objetivo de coronarse tetracampeón del mejor certamen de tenis de Latinoamérica, logro obtenido únicamente por Thomas Muster y su compatriota David Ferrer (en la rama varonil).

Nadal, levantó el primer Trofeo del Abierto Mexicano sobre una superficie de arcilla en 2005 con escasos 18 años. Repitió la hazaña en 2013 ante Ferrer y por último en 2020 frente al estadounidense Taylor Fritz sobre cancha dura. Nadal, cuya marca en el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, es de 20-2, posee también la distinción del campeón más joven (18 años) y monarca más veterano (33 años) del certamen.

Si bien, el ibérico tuvo que alejarse de las canchas durante los últimos cinco meses de la temporada anterior para atenderse una lesión crónica en el pie izquierdo y además padecer de un positivo de Covid-19 en diciembre, está de vuelta y con el ánimo renovado de cara a la temporada 2022.

Su año no pudo iniciar de mejor manera, pues cobró confianza en el torneo de Melbourne ATP 250 que conquistó en la previa del primer Grand Slam del año. Con eso ya son 19 temporadas consecutivas alzando al menos un título en su ilustre carrera. Por lo mismo, Nadal parte como uno de los favoritos en el Abierto de Australia.

Uno de los mejores tenistas

Rafael Nadal, considerado como uno de los mejores tenistas de la historia, es campeón de 20 torneos de Grand Slam, acumula 89 títulos en el tour de la ATP, incluidos 36 trofeos Masters 1000 y atesora 207 semanas como número 1 del ranking mundial.

“La Fiera” del tenis estará nuevamente en Acapulco para mostrarle su gran nivel y energía inigualable a la afición mexicana que se dé cita en la nueva sede del torneo, la Arena GNP Seguros.