5 películas nominadas al Oscar 2023 que tienes que ver

La alocada cinta de ciencia ficción Everything Everywhere All at Once

lidera la carrera a los Oscar 2023 con 11 nominaciones, seguida del film en alemán sobre la Primera Guerra Mundial All Quiet On The Western Front y la comedia trágica The Banshees of Inisherin, ambas con nueve.

Estos son los nominados a Mejor Película para la 95ª edición de los Premios de la Academia, que se entregarán este domingo en Los Ángeles. Descubre por qué tienes que verlas y no te las puedes perder.

The Whale

Con la aplaudida actuación de Brendan Fraser interpretando a un profesor solitario con obesidad mórbida. Intentará restablecer el contacto con su hija y buscará el perdón.

Everything Everywhere All At Once

La película que en su reparto cuenta con Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis; narrando la historia de una inesperada heroína que debe atravesar los peligrosos multiversos para salvar su mundo —y la relación con su hija.

Triangle of Sadnesss

Ruben Östlund trae la película más particular con Woody Harrelson sobre una pareja de influencers que son invitados a un crucero de lujo cuyo capitán se negará a ayudarlos. La situación toma un giro inesperado cuando una tormenta brutal azota la embarcación.

Tár

Cate Blanchett interpretando a la célebre Lydia Tár, quien está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre de su carrera. Sin embargo, el destino estará en su contra y sólo encontrará consuelo en su hija adoptiva.

The Fabelmans

Tras ver la película “El mayor espectáculo del mundo”, el joven Sammy Fabelman se enamora perdidamente del cine. Armado con una cámara y contando con la ayuda de su madre, Sammy trata de filmar su primera película en casa.