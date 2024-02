Adam Sandler se sincera sobre el difícil momento que vivió mientras trabajaba con sus hijas

Adam Sandler ha mostrado en distintas ocasiones que posee un instinto paternal indiscutible. En esta faceta como padre, el actor y comediante disfruta de pasar tiempo con sus hijas, ya sea realizando actividades cotidianas, o compartiendo escena al trabajar en los mismos proyectos.

Sin embargo, estas experiencias le hicieron ver que incluso teniendo una buena relación con ellas, pasar tanto tiempo juntos puede llegar a dificultar la convivencia y transformarla en cuestión de minutos.

Adam Sandler se sinceró sobre su experiencia al trabajar con sub familia

Durante la gala previa al estreno de Spaceman, su nueva película, Adam Sandler conversó con diversos medios de comunicación, quienes se mostraron especialmente interesados por saber cómo ha conseguido equilibrar su vida personal y profesional.

Y es que aunque por más de 20 años el actor ha dado la imagen de ser un padre amoroso y un artista exitoso, siempre había mantenido su relación familiar en privado, salvo por las ocasiones en que incluía a sus hijas con participaciones especiales en alguna grabación.

Fue hasta hace un par de años que las hijas de Adam Sandler manifestaron firmemente su deseo de incursionar en la actuación. Paulatinamente las adolescentes comenzaron a tener mayores oportunidades, casi todas en producciones de su padre.

Apenas el año pasado, Adam Sandler estrenó ¡No estás invitado a mi bat mitzavah!, película que contó con la actuación de Sadie y Sunny, las dos hijas del conocido actor.

Adam Sandler ha trabajado con sus hijas en diversos proyectos Getty

El actor confesó que sus hijas no le hablan cuando trabajan juntos

Durante la plática, Adam Sandler fue cuestionado sobre si considera que trabajar con sus hijas adolescentes es una buena alternativa para pasar más tiempo con ellas, aspecto que en definitiva, piensa que no es garantía de nada.

“A veces no me hablan, ellas van a hacer lo suyo”, respondió divertido, asegurando que se toman en serio sus papeles y procuran no distraerse con nadie, incluyéndolo a él y a Jackie, su esposa, que en ocasiones también tiene breves apariciones en sus proyectos.

“Creo que hacen lo mejor que pueden y luego siguen con su vida. Yo procuro estar a su lado y decirles que las amo. Eso es algo que hago mucho, decirles que las quiero”, reflexionó Adam Sandler acerca de trabajar con sus hijas en una edad que puede ser complicada, ya que Sadie tiene 17 años y Sunny recién cumplió 15 años.