Adamari López revela que Luis Fonsi le pidió el divorcio por teléfono

En medio de su exitoso regreso a la televisión mexicana como presentadora de un programa de concursos, Adamari López reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre su vida profesional y personal. Entre las vivencias compartidas por la puertorriqueña llamó la atención una anécdota que rescató de su matrimonio con Luis Fonsi, de quien se divorció en 2010.

Así fue como Adamari López se enteró de que Luis Fonsi había tomado la decisión de terminar su matrimonio

Durante una participación en el canal de internet de Yordi Rosado, Adamari López rememoró diversos episodios de su vida, desde sus inicios, la batalla contra el cáncer que libró y sus separaciones, una de ellas con Luis Fonsi. En su momento, la noticia de su divorcio generó polémica, ya que eran considerados como una pareja estable del espectáculo.

Además, en el momento que se dio la ruptura, Adamari aún estaba en tratamiento por cáncer de mama, lo que inevitablemente le ocasionó cientos de cuestionamientos a Fonsi, especialmente por el lapso de tiempo en que tomó la decisión.

Adamari López y Luis Fonsi se separaron en 2010 Getty

A 14 años de este capítulo, Adamari López dio nuevos detalles de cómo se dio el fin de su matrimonio con el cantante, revelando de qué manera fue que se enteró de las intenciones de Luis para dar por finalizada su vida conyugal.

Según la versión de la conductora, Luis Fonsi le habría llamado por teléfono para decirle que se quería divorciar. Esto también habría sido motivado por la distancia que existía entre ambos debido a sus múltiples compromisos laborales, lo que dificultaba que pudieran hablar en persona con frecuencia y, como resultado, él le dijo que no quería continuar en una breve llamada.

“Las cosas ya estaban frías, pero no sabía si era por la distancia. Él hacía promoción, pero todo era frío, una relación fría”, explicó Adamari.

Los antecedentes de la ruptura entre Adamari López y Luis Fonsi

Asimismo, la puertorriqueña reconoció que desde antes de que su entonces esposo le hiciera saber que ya no quería seguir casado con ella, existían múltiples problemas de comunicación en su vida diaria. Lo anterior fue descrito por Adamari como “vivir por encimita”, haciendo referencia a que ambos evitaban hablar de los conflictos que comenzaban a ser cada vez más evidentes.

“Yo siempre con el deseo de que esto mejorara; yo no estaba en la casa en ese momento, él estaba enojado conmigo y me dije ‘cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad’. Pero regresé a Miami y no hubo mejoría de nada, ni siquiera me fue a buscar al aeropuerto”, detalló la también actriz, quien actualmente se desenvuelve principalmente como presentadora en Estados Unidos.

Pese a cómo se dieron las cosas, Adamari López aseguró que no le guarda rencor a su exesposo, ni por la forma en que le pidió el divorcio ni por haberlo hecho mientras ella luchaba con su enfermedad. También reiteró que esta es su verdad y considera que tiene el derecho de contarla cada que lo considere necesario porque es algo que ella vivió y hace parte de su historia de vida.