Las sorpresivas revelaciones de Adamari López sobre su matrimonio con Luis Fonsi

Casi 14 años después de que Adamari Lopez y Luis Fonsi anunciaran su decisión de dar por terminado su matrimonio, la presentadora se sinceró sobre algunos de los episodios que pasó dentro de esa relación e hizo revelaciones hasta hoy desconocidas de esta etapa de su vida.

Adamari López se sincera sobre cómo fue su matrimonio con Luis Fonsi

Con motivo de su regreso triunfal a la televisión mexicana, Adamari López habló con diversos medios de comunicación, a quienes les dio detalles de su vida en Miami, los proyectos que tiene en puerta y qué expectativas tiene de su nuevo programa en el país.

Conservando el carisma que la ha caracterizado a lo largo de su trayectoria profesional, Adamaris accedió a responder algunos cuestionamientos sobre su vida personal. Uno de los temas tocados por la prensa involucró directamente a Luis Fonsi, que fue su esposo hasta 2010, año en el que decidieron separarse.

Durante la plática, Adamari López expresó que para ella ese fue un episodio muy importante de su vida, a pesar de lo que pudo haber pasado entre ellos cuando su relación se deterioró, mismo que coincidió con el diagnóstico de cáncer de mama que enfrentó la presentadora.

“Él estuvo en el peor momento de mi vida, eso nunca lo he negado y por eso está en mi libro. Pero la verdad es que también causó un dolor casi tan grande como mi enfermedad, yo tuve que lidiar con las dos cosas”, dijo sobre su mediático divorcio del músico estadounidense en 2010.

Adamari también confesó que no guarda ningún sentimiento negativo hacia el cantante, pues no considera que el hecho de que le pidiera el divorcio mientras ella estaba en tratamiento por cáncer de mama, haya sido algo malintencionado ni un acto de maldad en su contra. “Siento que son cosas que se dan y a veces uno no sabe manejar”, añadió.

Adamari López dijo que no guarda ningún tipo de resentimiento hacia Luis Fonsi Getty

Estas fueron las revelaciones que hizo Adamari López sobre la relación que tuvo con Luis Fonsi hace más de 15 años

La actriz y conductora puertorriqueña habló en todo momento con respeto, asegurando que ni antes ni ahora ha tenido alguna intención de crear una mala imagen sobre él. Entre las revelaciones de Adamari López acerca de su matrimonio con Luis Fonsi, reiteró que si habla de su ex es porque se lo preguntan y ella considera que no responder puede llegar a ser una falta de respeto para el trabajo de los reporteros.

“Yo creo que ambos hemos pasado la página. A veces, cuando hablo del tema, la gente piensa que es porque yo quiero seguir hablando, pero ustedes me preguntan y me parece que se merecen un respeto de mi parte. Él habla a través de canciones, yo hablo de frente”, dijo Adamari, quien en 2021 se separó de Toni Costa, el padre de su hija Alaia.

Sobre la posibilidad de que Luis Fonsi le haya escrito canciones póstumos a su separación, Adamari López dijo que cada uno tiene puntos de vista distintos, pero que lo verdaderamente importante es que a la distancia, llevan la fiesta en paz, para describir que no hay controversias entre ellos.