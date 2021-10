Adele ¡está de regreso! estrenará nuevo álbum en noviembre

La guapa y talentosa cantante Adele, anunció que lanzará el cuarto álbum de su carrera en noviembre tras más de cinco años de espera.

Por Diana Laura Sánchez

Mediante sus redes sociales, Adele reveló la esperada noticia que emocionó a todos sus fans. Será el 19 de noviembre de este año cuando se estrene su álbum ’30’, título que hace referencia a la edad en la que comenzó a componerlo, fue una etapa muy complicada para Adele, pues se había divorciado de su pareja y su corazón estaba hecho pedazos.

Es por ello que, en este disco, la artista de 33 años de edad expresa a través de las conmovedoras letras de sus canciones como ha reconstruido su corazón y su mentalidad, tras haber sentido que su vida se había hundido a sus 30 años.

“A lo largo del camino, he aprendido muchas verdades sobre mí misma. Me he desprendido de muchas capas, pero también me envolví en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y sanas con las que salir adelante, y siento que por fin he encontrado mi camino de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en mi vida. Y por eso, estoy lista para sacar finalmente este álbum”, expresó en sus redes sociales ante millones de seguidores.

Hoy, la intérprete de ‘Someone like you’ estrenó su primer ‘single’ ‘Easy on me’, un tema que forma parte del álbum dedicado a su pequeño hijo de nueve años, en el cual Adele intenta responder las preguntas de Angelo entorno a su separación. “Sentí que quería explicarle todo a través de este disco, cuando tenga 20 o 30 años sepa quien soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en la búsqueda de mi propia felicidad”, dijo en una entrevista para una famosa revista.

Además, la intérprete de ‘Hello’ no deja de sorprender a sus fans, pues recientemente compartió fotografías donde luce sin 45 kilos menos, aunque su objetivo no era perder peso, sino fortalecerse y distraerse haciendo ejercicio para evitar sentir ansiedad.

