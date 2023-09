Adele se conmueve con la historia de los peluches del Dr. Simi; esto fue lo que dijo

Adele, la ganadora de múltiples premios Grammy, se ha convertido en la coleccionista más famosa de los muñecos de peluche del Dr. Simi, los cuales recibe como regalos de sus seguidores durante sus conciertos.

Durante uno de sus conciertos el pasado sábado 23 de septiembre, Adele se dirigió a su audiencia y preguntó si había alguien de México que llevara consigo un Dr. Simi. En un gesto lleno de cariño, pidió a sus fans que lanzaran estos peluches al escenario; la cantante no ocultó su alegría y aprecio por esta muestra de amor mexicana.

La relación entre Adele y estos famosos muñecos comenzó durante su residencia en el Caesar’s Palace de Las Vegas, la cual inició en noviembre de 2022.

Durante estos conciertos, fanáticos mexicanos le han regalado peluches del Dr. Simi vestidos y peinados de manera similar a la cantante. Una imagen viral del 16 de septiembre mostraba a Adele con una corona de listones tricolores, similar a la de las muñecas Lele y sosteniendo un muñeco del Dr. Simi junto a una bandera de México.

La cantante Adele presume su colección de peluches del Dr. Simi INSTAGRAM

La historia de los muñecos del Dr. Simi que conmovió a Adele

Farmacias Similares, la cadena detrás del icónico personaje del Dr. Simi, se comunicó con Adele y le contó la inspiradora historia detrás de los peluches.

La cantante recibió una invitación para conocer las instalaciones de CINIA, la fábrica donde personas con discapacidad crean estos peluches. Adele se mostró profundamente conmovida al enterarse de la historia detrás de estos muñecos y no dudó en compartir su aprecio por ellos en un video de TikTok.

“Durante los shows he estado recibiendo estos increíbles muñecos, los cuales son como una muestra de amor mexicana, se llaman muñecos Simi. (...) Apenas me enteré de ellos durante estos espectáculos, ya que las personas me los regalan, y descubrí mucho sobre ellos durante esta semana… No sabía que eran fabricados por personas discapacitadas, es una historia hermosa”, dijo la cantante.

Además, mencionó que todos los peluches que le han regalado los tiene en su camerino, aunque reconoció que casi ya no tiene espacio debido a la gran cantidad de muñecos que ha recibido.