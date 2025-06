Aislinn Derbez revela lo difícil que fue su infancia por la complicada relación de sus padres

Aislinn Derbez aseguró que vivió una infancia muy dura al ser testigo de la mala relación entre sus padres.

La famosa dijo que Eugenio Derbez y Gabriela Michel crearon un ambiente conflictivo en el que creció su hija Aislinn, quien fue testigo de las constantes discusiones y falta de comunicación entre sus padres.

“Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, que eso es también un poco lo que pasó, que yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces yo era el teléfono descompuesto”, recordó la actriz sobre los conflictos que le afectaron.

“Escuché todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años. No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás”, dijo refiriéndose a la inmadurez emocional que percibía de ellos.

“Mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites”, expresó la famosa que al intentar evitar los errores de sus padres, desarrolló expectativas poco realistas sobre el amor y las relaciones.

“Precisamente al vivir algo tan duro como que siento que te nublas y que empiezas a crear una fantasía en tu cabeza que dices ‘a mí no me va a pasar y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso no pase”.