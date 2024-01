AJ McLean, de los Backstreet Boys, se divorció: lo que sabemos

Después de más de un año de separación, durante el día de Año Nuevo, AJ McLean, miembro del grupo Backstreet Boys, y Rochelle anunciaron su divorcio.

En una declaración conjunta, expresaron que la decisión se tomó con “profundo amor y respeto” y que su enfoque principal es avanzar de manera saludable, manteniendo la amistad y la crianza compartida de sus hijas.

La separación de AJ McLean y Rochelle

AJ McLean, de 45 años, y Rochelle, de 42 años, se habían separado temporalmente sobre lo cual hicieron el anuncio en marzo de 2023.

En ese momento, emitieron un comunicado mutuo donde expresaban su intención de trabajar en ellos mismos y en su matrimonio, con la esperanza de construir un futuro más sólido. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja revelaron más tarde que ya vivían separados desde enero de ese año.

La vida familiar de AJ McLean y Rochelle

Durante su matrimonio, McLean y Rochelle tuvieron dos hijas: Elliott, de 11 años, anteriormente conocida como Ava, y Lyric, de 6 años.

La decisión de Elliott de cambiar su nombre fue un tema que McLean abordó en una entrevista, en la que expresó su total apoyo a la elección personal de su hija y enfatizó la importancia de respaldar sus decisiones.

La carrera de AJ McLean y su futuro post-divorcio

McLean, conocido por éxitos como “Quit Playing Games With My Heart” y “Larger Than Life” con los Backstreet Boys, ha mantenido una carrera exitosa en la música durante décadas. Tras el anuncio de su divorcio, se espera que continúe su carrera artística mientras maneja los cambios en su vida personal.

Los fans de McLean y los Backstreet Boys han expresado su apoyo a la pareja durante este difícil momento. La expareja agradeció a sus seguidores por el respeto y la privacidad ofrecidos, destacaron la importancia de mantener un entorno saludable para sus hijas durante esta transición.

El divorcio de AJ McLean y Rochelle marca el final de un capítulo en la vida del famoso cantante de los Backstreet Boys. A pesar de los esfuerzos por salvar su matrimonio, la pareja ha optado por seguir caminos separados, con la prioridad de mantener la salud emocional y el bienestar de su familia. Mientras McLean continúa con su carrera musical, sus fans y el público en general observan con respeto y apoyo esta nueva etapa en su vida.