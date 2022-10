Alec Baldwin logra llegar a un acuerdo con la familia de Halyna Hutchins

El actor hizo todo lo posible para no ir a la cárcel después de matar por accidente a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Alec Baldwin, quien recientemente le dio la bienvenida a su séptima hija con Hilaria Baldwin, logró llegar a un acuerdo con la familia de la fotógrafa Halyna, quien murió por un disparo accidental del actor, durante el rodaje de la película “Rust”.

El acuerdo se alcanzó en el marco del proceso civil iniciado por una demanda presentada por la familia de Hutchins. Asimismo, se anunció que se reanudará el rodaje de la película “Rust” en enero, con Matthew Hutchins, el viudo de la víctima, como productor ejecutivo.

Lee también: ¿QUIÉN ERA LA MUJER QUE ALEC BALDWIN ASESINÓ ACCIDENTALMENTE?

En un comunicado, Mattew dijo que “todos los actores principales originales continuarán cuando se reanude la filmación, que rendirá un homenaje al último trabajo de su esposa”. “No tengo ningún interés en participar en recriminaciones o atribuciones de culpa. Todos creemos que la muerte de Halyna fue un terrible accidente”, agregó.

Lee también: EL ACTOR ALEC BALDWIN LE DA LA BIENVENIDA A SU SÉPTIMA HIJA (VIDEO)

Por su parte, Baldwin publicó su reacción al acuerdo mediante un comunicado de Instagram, “Nos complace anunciar hoy la resolución del caso civil presentado en nombre de la familia de la directora de fotografía Halyna Hutchins. A lo largo de este difícil proceso, todos hemos mantenido el deseo de hacer lo mejor para el hijo de Halyna. Agradecemos a todos los que contribuyeron a la resolución de esta trágica y dolorosa situación”.

Lee también: ASÍ VIVE PABLO LYLE SUS PRIMEROS DÍAS EN PRISIÓN EN MIAMI

El director de Rust, Joel Souza, quien también resultó herido en el accidente ocurrido e el set de Bonanza Creek Ranch, cerca de Santa Fe, en Nuevo México, dijo que ahora se dedicará a “honrar el legado de Halyna y enorgullecerla”.

La familia de Hutchins había presentado una demanda por homicidio involuntario no solo contra el actor, sino también contra la producción y las empresas detrás de la película, donde denunciaban numerosas violaciones de las normas de seguridad de la industria. Finalmente el actor Alec Baldwin y los familiares llegaron a un acuerdo, aunque no se ha revelado la cantidad que pagará el famoso para evitar mayores consecuencias tras lo sucedido. Los detalles exactos del acuerdo, que está sujeto a la aprobación del tribunal, todavía no han sido revelados.

Lee también: Jamie Lee Curtis llega a México y Lolita Ayala le regala una playera