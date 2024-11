Alejandra Guzmán asegura que el hijo de Mayela Laguna “no va a ser y nunca fue” un Guzmán

Alejandra Guzmán reaccionó ante la noticia de que Mayela Laguna apeló a la sentencia que deslinda a su hermano, Luis Enrique Guzmán, de la paternidad de Apolo.

Al parecer, Mayela Laguna y su abogado insisten en que su hijo lleve el apellido Guzmán, así como una pensión alimenticia por parte de Luis Enrique Guzmán, luego de que un juez deslindara de responsabilidades al DJ tras comprobarse que el niño no es su hijo biológico.

En un encuentro con medios de comunicación, la cantante señaló que no está sorprendida por las acciones de Mayela Laguna, además, le envió un contundente mensaje.

Familia Pinal y Mayela Laguna Instagram @laguzmanmx / @mayela_laguna

Alejandra Guzmán reacciona a la apelación de Mayela Laguna

La cantante fue cuestionada por los medios sobre la decisión de su excuñada, a lo que ella respondió con evidente sarcasmo: “Que raro”.

“Pin**e vieja, cómo c**nga”, añadió con evidente molestia.

Además, la rockera aseguró que ese niño jamás tendrá el apellido Guzmán y afirmó que el menor nunca fue uno de ellos: “No, no, el apellido no va a ser y nunca fue”.

Alejandra Guzmán se negó a seguir respondiendo los cuestionamientos sobre este tema y pidió que le preguntaran a su hermano, Luis Enrique Guzmán.

“Yo no sé, pregúntale a Luis Enrique, es su ped*, no el mío, ¿ok?, yo no tengo ese problema, yo no cog*, yo no estuve ahí, ¿yo qué?”, añadió.

El representante legal de Mayela Laguna, Porfirio Ramírez, no ha expresado abiertamente la búsqueda de una pensión, solo confirmó que está en sus intenciones esclarecer cuál fue el protocolo de resguardo de las dos pruebas de ADN a las que Apolo y Luis Enrique Guzmán fueron sometidos, pues en las audiencias, las peritos habrían dado respuestas que se contrariaban entre sí, señaló el letrado.