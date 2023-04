Alejandra Guzmán hace sorprendentes declaraciones para reconciliarse con Frida Sofía

Como es bien sabido, Frida Sofía y Alejandra Guzmán no tienen una buena relación de madre e hija, por esta razón se han mantenido distanciadas desde hace varios años. El periodista Gustavo Adolfo Infante, entrevistó a Frida hace un tiempo cuando la cantante reveló que en su niñez había sido víctima de abuso por parte de su abuelo Enrique Guzmán. La relación entre Frida y Alejandra se torna cada vez peor, recordemos que antes de que salieran a la luz las acusaciones de abuso, madre e hija se habían alejado debido a que supuestamente Frida, Alejandra se había relacionado sentimentalmente con uno de sus ex novios.

Luego, Alejandra Guzmán ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, donde asegura que su hija la llegó a golpear, y Frida Sofía salió a defenderse a través de su cuenta Instagram. En un video, donde aparece llorando, la modelo y cantante dijo que quien ha sufrido maltrato físico y psicológico fue ella por parte de su madre. "¿Saben qué güey?, me muero del coraje, cabrón, y por más fuerte que me haga, me duele porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale y por eso estoy publicando esto porque no se vale y si le quieren seguir, yo también le voy a seguir porque no se vale. Ya, ¿qué ganas, qué ganas?”, se ve en uno de los videos que compartió en sus historias de Instagram.

Alejandra Guzman pretende reconciliarse con Frida Sofía

La cantante de 55 años dio una entrevista para ‘En Casa con Telemundo’ y de cómo uno de los proyectos en los que está trabajando la tiene ‘dolida’ porque “habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido”. Aseguró que ser madre es algo intrínseco, “La música es la mejor manera de poder expresar lo que no he dicho ni en palabras. Se llama ‘En los milagros’, y yo no pierdo la esperanza jamás, eso nadie lo va a cambiar, soy su madre [...] Son cosas que me he puesto a trabajar tanto con mi terapeuta como conmigo misma y es un paso adelante porque es ver la herida y tocarla y poder sacar de mí todos esos sentimientos”, manifestó (vía Infobae).

Recordemos que Alejandra confesó que Frida Sofía sufre trastorno límite de la personalidad, lo que la hace actuar de la manera en que lo ha venido haciendo. “Comprendo que no está en el mejor momento. He tratado este tema con ella ante terapeutas más de ocho años. Lo que pasa es que yo no te puedo pedir perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy, pero ella necesita ayuda porque tiene ‘border personality’ (trastorno límite de la personalidad), así se llama lo que ella tiene”.