Alejandra Guzmán revela que no fue invitada a la boda de Michelle Salas

Además de Silvia Pinal, la cantante Alejandra Guzmán, tía abuela de la influencer Michelle Salas será la gran ausente en el enlace de la joven que se casará con el empresario venezolano Danilo Diazgranados.

Alejandra contó a la prensa que no fue invitada a la celebración, a pesar de ser madrina de bautizo de Michelle. "¡Qué chido, no sabía!¿se nos casa? pues me da mucho gusto por ella porque es una gran mujer hecha y derecha y siempre ha sido cariñosa, siempre ha sido amable con todos, tiene talento”.

Michelle Salas anunció su compromiso con Danilo Díaz Granados en mayo de 2023 Instagram @michellesalasb

Sin embargo, la razón por la que Alejandra no irá a la boda se debe al distanciamiento que existe entre ella y su media hermana Sylvia Pasquel. Incluso, en la preboda que realizó Michelle especialmente para que su bisabuela Silvia Pinal pudiera estar presente, Sylvia fue parte del circulo cercano que fue invitado a la cena que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

La intérprete de rock, Alejandra Guzmán fue cuestionada por algunos medios tras su presentación en la Alcaldía Venustiano Carranza el pasado 15 de septiembre con motivo del Día de la Independencia mexicana y dijo, “no, no me invitaron. Pregúntale a Sylvita (Pasquel), que me quiere tanto”.

Inmediatamente, los medios intentaron ahondar más sobre su declaración y le preguntaron acerca del distanciamiento con su media hermana mayor, a lo que ella respondió, “no es que nos hayamos peleado, es que no tenemos mucho en común, incluyendo el padre”.

“La edad también cambia mucho la relación pues generalmente me llevo con mi hermano, siempre fue mi compañero de vida y siempre lo será", contó Alejandra, fruto de la relación de Silvia Pinal con Enrique Guzmán.