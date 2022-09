Alejandra Guzmán se dislocó la cadera tras caer en su concierto

La famosa envió un comunicado en sus redes sociales para informar sobre su estado de salud después de sufrir una fuerte caída durante su concierto en Washington.

Alejandra Guzmán se dislocó la cadena en pleno concierto de la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, en el centro Kennedy de Washington. “Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bendiciones, realmente estoy bien, lo qué pasó fue que se me dislocó mi cadera, tengo dos prótesis; a veces puede pasar, pero nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó, quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que va a haber mucho rock and roll. No hay fractura, gracias a Dios, besos”, dijo Alejandra en una entrevista.

Asimismo, se dio a conocer que Alejandra Guzmán se encuentra estable y bien después de caerse durante su actuación en el evento antes mencionado. La reina del rock latino, espera poder regresar en 2023 para terminar su esperado show en la gala, donde lamentablemente tuvo el percance mientras interpretaba su éxito, “Mala hierba”.

Como siempre, la hija de Silvia Pinal, lo dio todo en el escenario, aunque cuando perdió el equilibrio, tuvo que ser trasladada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue dada de alta anoche.

Después de que la noticia salió a la luz, los fans de Alejandra se hicieron presentes y en redes sociales le hicieron llegar sus muestras de cariño y sus deseos por su pronta recuperación, gesto que Guzmán agradeció enormemente y pidió que no se preocupen, que se encuentra bien.

Finalmente, se espera que la estrella del rock regrese a la gala Hispanic Heritage Foundation para culminar su presentación y brindarles a sus fans una experiencia inolvidable.

