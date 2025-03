Alexander Acha reveló el poderoso mensaje que le dio su papá, Emmanuel, para que dejara su vida de excesos

Emmanuel y su hijo, Alexander Acha, vivieron uno de los momentos más emotivos del segundo episodio de ‘Juego de Voces’, el cual terminó por hacerlos llorar, tanto a ellos como a sus compañeros.

Padre e hijo vivieron un duelo musical, y el intérprete de 69 años abrió con ‘Tacones rojos’, para darle paso a Alexander, quien antes de cantar quiso dedicarle un mensaje y agradecimiento muy especial a su papá.

El integrante del equipo Las Estrellas abrió su corazón y contó: “En mi adolescencia me entró la rebeldía, como a todos. Probé de todo, cometí excesos, hice muchas, muchas tonterías… cosas comunes en los adolescentes”, comenzó su relato.

Alexander Acha narró que su papá sintió que las pláticas ya no eran suficientes para hacerlo entrar en razón, por lo que le escribió una carta, misma que cambió para siempre la vida del intérprete de ‘Te Amo’ y lo hizo alejarse de sus vicios.

“Un día mi papá sintió que esto ya estaba llegando al límite y cuando vio que hablando no era suficiente, me escribió una carta, y esa carta terminaba así: ‘Querido hijo, la bravura es necesaria, es cierto. Pero las bestias son más bravas que los hombres, y sin embargo los hombres las dominan con la inteligencia, tú, Alex, ¿quieres ser bestia o vas ser hombre?’”, contó el cantante de 40 años.

Luego de redirigir su vida, dejar los excesos y convertirse en padre de familia, Alexander Acha decidió responder a la carta de su papá.

“Nunca te respondí la carta, y hoy llegó el día: Aún recuerdo las puertas del garaje abiertas y la luz tenue con la que leí tu carta… Yo era apenas un cachorrito ingenuo, bravucón y torpe que estaba ansioso por conquistar el mundo y traer a casa el botín de sus estúpidas batallas, para que estuvieras orgulloso de mí y ganarme tu respeto. Esa última fecha fue muy dura porque noqueaste mi orgullo para despertar mi inteligencia. Esas últimas palabras, las que leí ahorita, cambiaron mi mentalidad para siempre, y como un Merlín hiciste magia”, narró.

Este momento conmovió hasta las lágrimas a padre e hijo, pero también a los otros participantes como Yuri, quien destacó su increíble lazo.

La canción que Emmanuel le dedicó a su hijo

Durante el enfrentamiento musical, Alexander Acha cantó ‘Pequeño gran Chopin’, una canción que Emmanuel lanzó en 1996 dedicada a su hijo cuando él tenía apenas 11 años.

“Esta canción la grabaste y me la dedicaste, y con esta canción muchas veces se me han salido las lágrimas, porque me llega muy profundo esta canción y siento tu cariño en esa canción, siento tu amor”, contó Alexander.

“Te compraré el piano/ Si me prometes estudiar en serio / Haciendo con la mano / Un gesto que era como el evangelio / Mi padre aquella noche / Me hizo soñar con él”, dice parte de la letra.