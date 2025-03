Manuel Mijares revela que lloró de arrepentimiento por esta decisión que involucró a Lucero

Con casi 40 años de trayectoria, Manuel Mijares es una de las estrellas más relevantes del espectáculo mexicano, sin embargo, el cantante ha tomado decisiones en su carrera de las que dice estar muy arrepentido.

En entrevista con ‘Las Estrellas’, el intérprete, quien actualmente está participando en el programa ‘Juego de Voces’ junto a su ex esposa, Lucero, y a su hija, Lucero Mijares, dio algunos detalles sobre su vida y su trayectoria, incluso momentos que lo han hecho sentir muy mal y avergonzado.

Al ser cuestionado sobre si alguna película lo ha hecho llorar él respondió que sí, sin embargo, llamó la atención al revelar que la película ‘Escápate Conmigo’, que hizo junto a su ex mujer, fue la que lo hizo derramar algunas lágrimas, pero no por las mejores razones.

“La que me ha hecho llorar, me hizo llorar por el ridículo que hice ahí, fue la película que hice con Lucerito ‘Escápate Conmigo’, que es imperdible mi actuación”, dijo el cantante.

Además, el intérprete de ‘Soldado del Amor’ bromeó sobre su actuación, la cual calificó como “fatal”.

“Me hablaron de los Oscares, me hablaron de los Globos de Oro, el oso de Berlín y todo eso, pero me negué porque yo sabía que lo hacían por un tema de aliento hacia mí para seguir mi carrera actoral. Fatal, fatal, lloré de verdad por haberla hecho. Fatal yo, fatal mi actuación, no soy actor”, añadió.

La romántica historia de Manuel Mijares y Lucero detrás de ‘Escápate Conmigo’

En 1988 se estrenó la película ‘Escápate Conmigo’, dirigida por René Cardona Jr, y protagonizada por Lucero, Manuel Mijares y Jorge Ortiz de Pinedo.

Esta cinta cuenta la historia de Lucero, una adolescente de 18 años que vive en un lúgubre castillo propiedad de su tía Raymunda, una mujer muy estricta y enojona, quien también es su tutora.

Raymunda quiere casarla a la fuerza con el viejo Don Gastón, pero un día, Lucero ve un concurso de televisión, donde quien le entrega el premio es Manuel Mijares, un viejo amigo, por lo que decide escaparse y viajar a la Ciudad de México para participar.

La ahora ex pareja se conoció en 1987, durante las grabaciones de esta película, y Lucero ha declarado en varias entrevistas que su amor surgió “a primera vista”.

En aquel momento, el cantante no hizo nada por corresponder a la actriz, pues ella tenía apenas entre 17 y 18 años, y él es casi 10 años mayor.

Sin embargo, comenzaron su relación hasta 1996, cuando ella ya tenía 27 años y Manuel Mijares 38. Tan solo un año después se casaron en el Colegio de Las Vizcaínas en la Ciudad de México.

En noviembre del 2001 nació su primogénito José Manuel, y en febrero de 2005 llegó al mundo Lucerito.