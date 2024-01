Alexis Ayala cambia su testamento para incluir a su esposa Cinthia Aparicio

Alexis Ayala de 58 años contó cuáles son sus planes para el día en que parta de este mundo, así como cuál es su última voluntad, esto debido a las experiencias cercanas a la muerte que ha vivido el famoso tras el infarto que sufrió hace unos años, por este motivo quiere dejar protegidos a sus seres queridos, especialmente a su esposa, quien es 28 años menor que él.

Alexis y Cinthia se casaron en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México en noviembre pasado y tras su enlace matrimonial, Alexis Ayala dijo que ya sabe cuál es su última voluntad para cuando parta de este mundo, incluso confesó que hizo modificaciones a su testamento para incluir a su actual esposa.

Ellos fueron los invitados a la boda de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio en la Basílica de Guadalupe Instagram

“Tengo un testamento, ahora estoy en pláticas para que se hagan nuevos ajustes, el anterior lo tengo en modo y forma desde hace tres años, ahora solo falta que Cinthia esté integrada en ese pasaporte, que es cuestión notarial”.

Por su parte, Cinthia Aparicio de 30 años fue cuestionada sobre las declaraciones de su esposo sobre su testamento y los bienes que planea heredarle cuando él falte y dijo que no está interesada en lo que vaya a recibir, debido a que ella tiene sus propias pertenencias, fruto de su trabajo como actriz.

“Creo que lo suyo es suyo y lo mío es mío, lo que construyamos juntos se verá pero no es un tema que hemos platicaodo o que me quite el sueño”, aseguró la famosa.

Fotos exclusivas de la boda de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio Einar González

“Para eso yo también estoy trabajando, creando lo mío, algún día me lo sentaré, y nos pondremos a platicar. Realmente es prevención de sus cosas”.

Además, Alexis Ayala dijo que cuando muera quiere que su cuerpo sea cremado y que sus cenizas queden en un árbol para que sus seres queridos le vayan a rezar ahí.

“Yo le he dicho a Cinthia que me cremen y entierren en un árbol como lo hacen en algunos países europeos. Los que se vayan acordando de ti con el tiempo que vayan a rezar, hablar y regar a un árbol a que vayan a una lápida; es más bonito darle vida a la vida, a mí me gustaría que eso fuera así".