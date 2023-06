Fotos exclusivas de la boda de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

CARAS estuvo presente en la emotiva ceremonia donde el actor Alexis Ayala y Cinthia Aparicio contrajeron matrimonio por el civil. En punto de la una de la tarde del domingo 11 de junio, familiares de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, se dieron cita en casa de la pareja en Pedregal, al sur de la Ciudad de México, para celebrar y compartir junto a ellos, su compromiso.

“Siento que mi hijo va a tener una gran familia. Ha habido momentos difíciles, pero lo más importante es el amor, pues cuando hay amor, hay comprensión, tolerancia y paciencia. Y no siempre hay que tener la razón”, fueron las palabras que la madre de Alexis compartió con los novios; seguido de éstas, los familiares brindaron por el compromiso para pasar al jardín, en el que los esperaba un banquete de mariscos para continuar con la celebración.

En todo momento, pudimos ser testigos del amor y las atenciones que los novios se tenían entre sí, así como también, vimos cómo Alexis procuraba a su madre y a todos los invitados, con la intención de que pasaran un buen rato.

Horas más tarde y tras haber disfrutado de un momento en familia, amigos de la pareja comenzaron a llegar para también celebrar, sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía, era que la pareja tenía preparada otra gran sorpresa, pues cerca de las cinco de la tarde, les pidieron a todos los asistentes acercarse a un pequeño estrado que habían armado, para llevar a cabo su boda.

boda Alexis Ayala y Cinthia Aparicio Einar González

“Lo que tengo es agradecimiento a Dios y a la vida porque estoy aquí, porque estoy vivo y porque me dieron la oportunidad de conocerte y estar hoy aquí contigo. Agradezco que me hayas tomado de la mano, que aceptes mis errores y defectos, que los abraces y me motives a ser un mejor hombre. Quiero compartir todo contigo, mi esposa. Te amo”, expresó con gran emoción Alexis Ayala.

Por su parte, entre lágrimas de felicidad, Cinthia Aparicio hizo públicos sus votos. “Crecemos con una idea del príncipe y la princesa que no existe, que no es verdad. Pero sí existe el amor, el luchar día a día, el no darnos por hecho y el respeto. Quiero que nos respetemos, que nos cuidemos y que nos amemos, porque no existe el cuento perfecto, pero quiero escribir nuestro propio cuento, quiero tomarte de la mano y no soltarte, yo aquí estoy para ti. Te amo”.

boda alexis ayala Einar González

Luego de sus votos, la jueza declaró unidos en matrimonio a Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, quienes, rodeados de sus familiares y amigos, celebraron su unión y, claro está, su amor.