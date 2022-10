Altair Jarabo revela qué es lo mejor de estar casada con un hombre mayor

La actriz reveló cuáles son las ventajas de estar casada con un hombre mayor y dijo que es algo que recomienda ampliamente.

La famosa intérprete Altair Jarabo se sinceró sobre cómo es su vida de casada a lado de su esposo, el empresario Frédéric García, con quien celebró su enlace el año pasado en el lujoso castillo Château de Vallery, ubicado en París, Francia. Mediante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Jarabo expresó, “¿qué les puedo yo decir? Aparte de que se los recomiendo muchísimo. Me siento cuidada, respaldada, querida. Así debe ser”, comentó sobre cómo es vivir con su esposo, quien es casi 20 años mayor que ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Altair Jarabo (@altairjarabo)

Altair Jarabo de 36 años, quien recientemente celebró su primer aniversario de bodas y posteriormente retomó su carrera en la televisión, mencionó que aún no está en sus planes tener un hijo, sin embargo, apuntó que la maternidad es un tema para el que se está preparando.

“No, no (bebés todavía no), momentito. Vamos paso a paso. No lo descarto, pero quiero disfrutar a mi esposo un ratito para mí sola… siempre impulso a las mujeres a que tomen esa decisión responsable y que compren tiempo. No debe haber tabú”, reveló en un encuentro con la prensa.

Te puede interesar:

ESTAS FUERON LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE PABLO LYLE ANTES DE SER DECLARADO CULPABLE

LAS INÉDITAS FOTOGRAFÍAS DE LOS XV AÑOS DE LA HIJA DE CANELO ÁLVAREZ

PIQUÉ ESTARÍA PLANEANDO TENER UN HIJO CON SU NOVIA CLARA CHÍA MARTÍ