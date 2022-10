Después de que Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario, su amigo Horacio Pancheri reveló cuáles fueron las últimas palabras que le dijo.

Antes de escuchar el veredicto, Pablo Lyle habló con Horacio Pancheri sobre cuál era su deseo que no logró cumplir, debido a que se encuentra bajo arresto a la espera de la sentencia que dictará el jurado el próximo 26 de octubre.

El argentino Horacio Pancheri se sumó a la lista de famosos que expresaron su apoyo a Pablo Lyle después de que se diera a conocer el veredicto que lo determinó culpable de la muerte de un hombre cubano de 63 años. Mediante un programa de televisión, el famoso dijo que mantuvo comunicación con Pablo durante los tres años que vivió bajo arresto domiciliario debido a que se pospuso el juicio por la pandemia, y confesó cuáles fueron las últimas palabras que intercambiaron.

“Todo este tiempo con él he hablado mucho, hemos estado muy unidos estos tres años y me acuerdo que uno de los últimos mensajes que me mando fue, ‘en noviembre cumplo años y espero estar en casa’. Es durísimo por él, por su familia, por sus hijos, por su esposa”, declaró Pancheri sobre Pablo, quien deseaba pasar su cumpleaños en casa junto a su familia.

Además, agregó que las escasas semanas que pudo estar con su familia fueron momentos muy especiales para el actor, quien está casado con Ana Araujo y tienen dos hijos, a quienes no ha podido ver mientras espera la sentencia.

ASÍ REACCIONÓ LA ESPOSA DE PABLO LYLE TRAS SER DECLARADO CULPABLE POR HOMICIDIO INVOLUNTARIO

“Anoche no pude dormir de pensar en dónde está mi amigo, a dónde lo van a llevar, de ese último abrazo con Ana, con sus papás, inevitablemente te pones en su lugar. No justifico el acto de violencia y no justifico si yo tengo un acto de violencia, no justifico la violencia, pero fue un segundo que se desconectó como yo me desconecto, como cualquiera se desconecta, tuvo ese mal acto que sucedió con este señor que también siento mucho por la familia”, precisó Horacio sobre lo sucedido en aquel altercado.

ELLOS SON ARANZA Y MAURO, LOS HIJOS DE PABLO LYLE Y ANA ARAUJO

PABLO ESPERA LA SENTENCIA SIN PODER VER A SU FAMILIA

El intérprete pasó sus primeras 48 horas en prisión en el centro de detención del condado Miami. Dade. Tanya Charry, de El Gordo y la Flaca, comentó que el actor no podrá reunirse con sus seres queridos. “Por el momento Pablo no podrá ver a su familia”, incluso indicó que tampoco podrá tener contacto con sus abogados, como medida de seguridad por la pandemia. “Unicamente será mediante video”.

Será hasta fin de mes que se dará a conocer la sentencia que el actor de 35 años de edad cumplirá tras las rejas. De acuerdo con medios estadounidenses, el actor será trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami, mismo lugar al que Justin Bieber ingresado en 2014.