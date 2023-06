América Guinart y Álvaro Favier: así ha sido su increíble historia de amor

Esta es la historia de amor de América Guinart y Álvaro Favier, quienes se casaron después de más de 10 años como novios.

Y vivirán felices para siempre. Tras sostener un fuerte noviazgo durante los últimos 10 años, América Guinart y Álvaro Favier finalmente llegaron al altar en una íntima ceremonia celebrada en Jalisco a la que acudieron Álex, Camila y América, los hijos que la arquitecta tuvo con su ex, Alejandro Fernández. A juzgar por las imágenes compartidas en redes sociales, la boda no solo fue un evento relevante en la nueva vida de los hoy esposos, también marcó un punto fundamental en la romántica historia de amor de América Guinart y Álvaro Favier.

Así ha sido la historia de amor de América Guinart y Álvaro Favier

En 2013, casi 15 años después de divorciarse de “El Potrillo”, América Guinart comenzó a salir con Álvaro Favier Salcedo, un importante empresario conocido en Guadalajara por el éxito de Grupo Favier, una compañía enfocada en el desarrollo inmobiliario en México y Centro América.

Si bien, su pareja no era tan “famosa” como su mediático exesposo, América decidió que quería vivir su romance en lo privado. Salvo en algunos eventos importantes o familiares, Guinart fue vista pocas veces junto a Favier. De hecho, los medios la cuestionaron más de una vez sobre si tenía una relación con alguien y si ésta seguía después de determinado tiempo. Muchos identifican eso como una de las claves de éxito en la historia en conjunto de América y Álvaro.

En los últimos años, Guinart –consentida de la dinastía Fernández– retomó su vida social y profesional, una vez que sus hijos ya habían superado su estapa de crecimiento. Prueba de ello fue en 2023, cuando América debutó como empresaria con una línea de productos de belleza a base de colágeno hidrolizado.

Pese a que había considerado que jamás volvería a casarse –al grado de confesar en algún momento que “ya no era una opción” comprometerse en matrimonio con alguien–, la vida y el amor sorprendió a América. “Crean en el amor, crean en nuevas oportunidades, crean que la vida puede ser plena a pesar de sus adversidades. Vivan en positivo y en amor y tarde o temprano eso retorna con más fuerza”, señaló en la publicación en Instagram donde presumió su boda con Álvaro Favier.

La relación ente Álvaro Favier y los hijos de América Guinart y Alejandro Fernández

Álex, Camila y América, los tres hijos que América Guinart tuvo en su matrimonio con Alejandro Fernández, también han preservado la discreción construida alrededor del romance de su madre con Álvaro Favier.

Por su parte, Álvaro se ha mostrado atento y siempre listo para apoyar a América en cualquier cosa que tuviera que involucre a sus hijos. “Ha sido muy importante para mí el que él me ha dado absolutamente toda la libertad de estar con mis hijos apoyándolos físicamente, en todos los aspectos que mis hijos han necesitado que los apoye, él me apoya en ese aspecto, él no me pone trabas, no me condiciona, no me dice, no vayas ahora con Álex, no lo acompañes o con Camilia o que no te dejen a la niña”, dijo a Ventaneando.

Tal actitud causó que los herederos de los Fernández guarden cierto aprecio por la nueva pareja de su mamá: “Mis hijos lo quieren mucho, se llevan muy bien con él, porque es un hombre muy respetuoso”.