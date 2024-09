Amigo de Luis Miguel asegura que el cantante ya se casó con Paloma Cuevas

La pareja conformada entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ya estaría casada después de haber celebrado un enlace matrimonial discreto al que solo fueron invitadas pocas personas.

El empresario Rafael Herrerías, amigo del cantante, aseguró que fue invitado al enlace pero que no pudo asistir. “Sí, claro me invitaron a la boda”, dijo a la revista People durante un evento para líderes mexicanos.

“Sí recibí la invitación, pero estaba carísimo hasta allá, fue más allá de Marsella, no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa”, dijo Herrerías, quien expresó que no pudo viajar porque estaba al cuidado de su mamá.

Por otro lado, el empresario taurino dijo que no cree que Luis Miguel quiera tener más hijos, ya que tanto él como Paloma ya son papás.

“No creo que quieran más hijos. Él ya tiene tres y ella dos. están muy contentos, pero yo creo que ya no es necesario, a estas edades ya no”.

Herrerías contó que el cantante y la diseñadora están muy felices juntos. “Está muy bien gracias a Dios, está rompiendo todos los récords del mundo de presentaciones y de llenos absolutos en todo lados”.

“Paloma es una gran mujer, a final de cuentas, es una gran mujer y él la aprovecha

El empresario habló sobre Aracely y dijo que ha hecho un gran trabajo como madre y como actriz. “Ha educado muy bien a sus hijos y eso es maravilloso”.