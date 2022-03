Ana Gabriel “coquetea” con Kate del Castillo y así reacciona el papá de la actriz

El papá de Kate del Castillo respondió a los cuestionamientos sobre las preferencias sexuales de su hija, luego de que la cantante Ana Gabriel le dedicó unas palabras en su concierto y dijo que le pediría matrimonio a la actriz.

El pleno concierto en Los Ángeles, California, Ana Gabriel halagó a la famosa actriz Kate del Castillo y expresó, “Esta es tu casa, gracias por estar aquí, dijo la cantante, quien agradeció la presencia de Kate, quien se encontraba en primera fila. “De verdad estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Te amo, gracias por venir”, agregó la artista de 66 años en un video que se difundió en redes sociales.

En tanto, Kate reaccionó contenta, se puso de pie y le mando un beso a Ana para agradecer sus palabras en uno de los conciertos que forman parte de su gira, “Por Amor a Ustedes”.

Inmediatamente, su papá Eric del Castillo rompió el silencio y puso un alto a las críticas que surgieron en internet sobre la sexualidad de su hija y dijo en una entrevista que tomó como gracia la propuesta de Ana Gabriel.

“Sí, sí me platicaron, yo no oí eso, pues, ¿Cuántos no le han propuesto matrimonio?, pero pues son medias atarantadas, carambas”, comentó entre risas

Respecto a los comentarios de los internautas acerca de lo sucedido, aseguró, “La ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan… Por Dios, como si no conociera a mi hija, en fin, son chismes…”.

Finalmente, el actor destacó que le gustaría ver a sus hijas – Kate del Castillo y Verónica del Castillo- con un esposo que las cuide y sean muy felices.

“Yo sería feliz si las viera ya con un esposo, bien casadas, que las cuiden, que las apapachen, en fin, no les digo que las mantengan porque ellas tienen la calidad suficiente para mantenerse solas”, afirmó.

“No han logrado tener una pareja firme, hoy en día cada quien decide como quiere, pero respeto también la forma de pensar de ella”, agregó diciendo que respeta las decisiones de Kate y su hermana entorno a su vida sentimental.