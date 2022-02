Kate del Castillo reacciona a la postura antivacunas de su papá

La actriz Kate del Castillo se pronunció ante la postura de su padre, el actor Eric del Castillo, quien ha repetido en varias ocasiones que no se vacunará contra Covid-19.

Por Redacción CARAS

La famosa actriz mexicana Kate del Castillo, dijo en una entrevista en el programa Hoy, que se debe respetar la forma en la que piensa cada persona respecto a la vacuna contra coronavirus, refiriéndose a la postura antivacunas de su papá Eric del Castillo.

La protagonista de “La reina del Sur”, comentó, “Es muy fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente, yo estoy vacunada dos veces. Ahora yo en lo personal les recomiendo que se vacunen”.

Aunque confesó que ha tratado de hacer cambiar de idea a su papá, “Yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo y lo he intentado, pero…ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho”, dijo.

Hace unos días, el actor expresó su molestia ante quienes lo critican por no vacunarse, ya que él ha manifestado que no cree en las vacunas y prefiere resguardarse en su casa para prevenir el contagio. Además, dijo “Me da coraje porque están causando que no me contrate la gente, me están haciendo mucho daño”.

En tanto, Kate reveló que al inicio ella tenía miedo de vacunarse, pero cambió de opinión.

“Yo tampoco quería vacunarme porque yo decía por qué me voy a meter un bicho que no tengo… Creo que estamos a muy temprano tiempo ahorita de decir y de juzgar porque nadie sabemos dónde estamos parados, nadie realmente conocemos lo que es este virus están apenas empezando a saber”, precisó.

En días pasados, Kate dio positivo a Covid-19 y pasó la cuarentena en su casa en Los Ángeles en compañía de la periodista Jessica Maldonado.

Finalmente, pidió no juzgar, ya que hay personas que con o sin vacunas pueden morir a causa del coronavirus. “No sabes si te puedes volver a contagiar, no saben qué está pasando con las vacunas, se ha muerto un montón de gente también vacunada”, aseguró.

